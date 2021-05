Ricette Luca Montersino, la mousse di frutta

La ricetta di Luca Montersino della mousse di frutta, la ricetta per E’ sempre mezzogiorno ed è un’altra lezione di pasticceria del maestro. Ogni tanto Montersino ci delizia con le sue preparazioni, con le sue lezioni e non è scontato sapere fare tutto bene in cucina, anche per chi è bravissimo. Con i dolci tutto è più complicato e Luca Montersino con la ricetta della mousse di frutta ci mostra come sempre tutto nel dettaglio. Possiamo gustare la mousse di frutta fredda semplicemente al cucchiaio o aggiungere altra frutta a pezzi, magari preparare un dolce come quello mostrato da Montersino. Possiamo fare la mousse di fragole o altra frutta, con l’arrivo dell’estate possiamo scegliere tra tanti gusti golosi. Luca Montersino per le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 21 maggio 2021 ha proposto la mousse di fragole.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO LUCA MONTERSINO – MOUSSE DI FRUTTA

Ingredienti: 600 g di purea di fragole, 25 g di gelatina in polvere, 1 kg di panna al 35% di materia grassa, 240 g di zucchero semolato, 80 g di acqua, 180 g di albumi, 80 g di glucosio

Preparazione: nel pentolino versiamo l’acqua e lo zucchero, lo sciroppo di glucosio in polvere e mescoliamo con la frusta a mano, portiamo a 85° C. Non possiamo non usare il termometro da cucina.

Nella planetaria montiamo gli albumi e poi versiamo lo sciroppo mentre continuiamo a montare fino a quando si raffredda. Teniamo da parte.

In un altro pentolino versiamo 200 g di purea di fragole. A parte sciogliamo la gelatina in 125 g di acqua fredda e un po’ alla volta aggiungiamo la purea di fragole, aggiungiamo anche la purea non riscaldata.

Versiamo adesso il composto alle fragole nella meringa e mescoliamo con la frusta a mano. Adesso versiamo questo composto nella panna semimontata, mescoliamo bene. Conserviamo in frigo.