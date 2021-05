Sbriciolata ai frutti di bosco, ricetta di Tessa Gelisio

La ricetta della sbriciolata ai frutti di bosco è la ricetta Cotto e Mangiato di oggi 21 maggio 2021 di Tessa Gelisio. Una ricetta dolce deliziosa ma soprattutto una sbriciolata che non va in forno ma solo in frigo, quindi perfetta sempre m soprattutto d’estate quando fa caldo e non ci va davvero di accendere il forno e riscaldare tutta la casa. La sbriciolata ai frutti di bosco di Tessa Gelisio si prepara con una base fredda di biscotti secchi e burro, i biscotti sono tipo Oro Saiwa. Per la farcia, la crema golosa composta da panna, yogurt greco e zucchero a velo. Niente di più semplice, ecco la ricetta della sbriciolata ai frutti di bosco Cotto e Mangiato.

RICETTE COTTO E MANGIATO – SBRICIOLATA AI FRUTTI DI BOSCO

Ingredienti e preparazione: in padella cuociamo 300 g frutti di bosco con 3 cucchiai di zucchero semolato. Possiamo scegliere i frutti congelati e li versiamo direttamente in padella. Facciamo raffreddare.

Tritiamo 300 g di biscotti secchi. Facciamo sciogliere 150 g di burro e aggiungiamo nella ciotola con la farina di biscotti, mescoliamo bene il tutto.

Abbiamo una teglia da 22 cm di diametro con cerniera, versiamo poco più della metà del composto, compattiamo bene e mettiamo in frigo coperto per 30 minuti.

Montiamo 200 g di panna fresca con le fruste elettriche. A parte lavoriamo in una ciotola e sempre con la frusta elettrica 300g di yogurt greco bianco con 100 g di zucchero a velo. Uniamo la panna montata e amalgamiamo, versiamo parte della crema sulla base di biscotti e burro. Aggiungiamo i frutti di bosco ormai freddi. Sopra mettiamo il resto della crema e completiamo con un po’ di biscotti e burro che sbricioliamo su tutta la superficie ma soprattutto sui bordi.

Mettiamo in frigo almeno due ore prima di gustare le fette di questa torta che non va in forno ma solo in frigo.