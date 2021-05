Biscotti ca liffia: dolcetti al forno, la ricetta di Giusina

Biscotti ca liffia, la ricetta di dolci siciliani che Giusina in cucina ha suggerito per deliziarci ancora una volta. E’ sempre tutto molto semplice con Giusina che cucina primi piatti, secondi, contorni ma soprattutto i dolci. I biscotti ca liffia e ci spiega che la liffia è una copertura, una copertura di cioccolato. Un impasto che è simile a quello delle brioche. La forma possiamo sceglierla, Giusina fa questi biscotti a forma di S. Come sempre le ricette siciliane sono molto golose e dopo avere imparato come si fanno le crispelle catanesi, dolci fritti, ecco come si fanno i biscotti ca liffa, questi si cuociono in forno e sono buonissimi.

RICETTE GIUSINA IN CUCINA – BISCOTTI CA LIFFIA

Ingredienti: 250 g di farina manitoba, 250 g di farina 00, sale q.b., 80 g di strutto, 150 g di zucchero, 10 g di lievito di birra, 1 fialetta di aroma arancia (poche gocce), 2 uova, 200 ml di latte, 1 bustina di vanillina

Per la glassa: 200 g di cioccolato fondente, 50 g di burro

Preparazione: nella ciotola versiamo le due farine. Sciogliamo il lievito con il latte e un cucchiaino di zucchero, mescoliamo e versiamo nelle farine. Giusina utilizza la planetaria ma possiamo farlo anche a mano. Uniamo anche lo strutto e iniziamo a impastare. Uniamo lo zucchero, le uova, un pizzico di sale e anche l’essenza di arancia e la vanillina. L’impasto è pronto, è morbido, lo versiamo nella ciotola per farlo lievitare, ma prima faccio sopra una croce. Deve lievitare un’ora coperto e a temperatura ambiente.

Facciamo le forme, Giusina fa la forma a S. Versiamo l’impasto sul tavolo infarinato e facciamo dei salsicciotti. Disponiamo sulla teglia foderata e facciamo lievitare ancora 1 ora.

Mettiamo in forno a 180° C statico 15 – 20 minuti, si devono ben dorare. Facciamo poi raffreddare.

Sciogliamo il cioccolato fondente a pezzi con una noce di burro. Passiamo la superficie dei biscotti nel cioccolato fuso, facciamo raffreddare.