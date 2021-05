Sbrisolona con ricotta, amaretti e caffè: ricetta di Daniele Persegani

La ricetta del dolce di Daniele Persegani di oggi 26 maggio 2021 per le ricette E’ sempre mezzogiorno, la ricetta della sbrisolona con ripieno di ricotta, amaretti e caffè. Persegani mostra tutti i passaggi di questa sbrisolona con amaretti e ricotta ed è semplice da fare. Antonella Clerici segue con interesse tutta la preparazione perché è un dolce che le piace molto. Tanti i consigli di Daniele Persegani che parte dal burro ben freddo, di frigo. Non mancano i saluti a Zia Cri che si sta riprendendo. Ricotta, uovo, zucchero a velo e abbiamo la crema del ripieno di questa deliziosa sbrisolona. C’è anche il caffè, serve per bagnare gli amaretti. Insomma, un’altra golosa ricetta di Daniele Persegani per E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE DOLCI DANIELE PERSEGANI – SBRISOLONA CON RICOTTA AMARETTI E CAFFE’

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina debole, il burro freddo di frigo, facciamo sabbiare, dobbiamo ottenere un composto di briciole. Solo dopo uniamo lo zucchero semolato, la granella di mandorle. Possiamo lavorare con la planetaria o con le mani. Uniamo l’uovo intero e proseguiamo l’impasto aggiungendo anche il lievito per dolci.

In un’altra ciotola prepariamo il ripieno con la ricotta che lavoriamo con lo zucchero a velo e l’uovo, questa va preparata magari un po’ prima e messa in frigo.

Prepariamo il caffè non zuccherato, versiamo nella ciotola qui bagniamo gli amaretti.

Usiamo la tortiera con cerniera, la imburriamo e foderiamo la base cin un disco di carta forno. Disponiamo un po’ di impasto sbriciolato, aggiungiamo sopra gli amaretti inzuppati col caffè e aggiungiamo anche la crema di ricotta, ci aiutiamo con la sacca da pasticceria. Copriamo con tutto l’impasto di briciole. Mettiamo in forno a 170° C per 35 – 40 minuti. Facciamo raffreddare e completiamo con lo zucchero a velo e polvere di caffè.