La coppa mangia e bevi, golosa ricetta di Max Scotti

Coppa mangia e bevi è la ricetta del gelato al mango che Max Scotti ha suggerito oggi 27 maggio 2021 per le ricette dolci E’ sempre mezzogiorno. Come sempre Massimiliano Scotti per i suoi gelati non utilizza la gelatiera ma in modo semplice e con alcuni trucchetti in cucina prepara dei dolci freddi deliziosi. Questa volta la coppa mangia e bevi, la coppa di gelato al mango. Che delizia questo gelato al mango, lo assaggia anche Antonella Clerici e torva che sua una vera bontà. Il mango fa bene, se non abbiamo particolari problemi con questo frutto, è dolce se maturo al punto giusto, ha tante proprietà nutritive e gustato come suggerisce Max Scotti è perfetto per l’estate. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno, le ricette dolci di Massimiliano Scotti.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – COPPA GELATO AL MANGO DI MAX SCOTTI

Ingredienti: 150 g di saccarosio (zucchero semolato classico), 50 g di trealosio, 2 g di carruba in polvere, 700 g di polpa di mango – 2 manghi, lamponi, topping ai lamponi

Preparazione: puliamo il mango, togliamo la buccia e tagliamo la polpa a mezzi, mettiamo nel bicchiere alto del mixer e qui uniamo il saccarosio, ovvero lo zucchero semolato bianco, uniamo la farina di semi di carrube. Aggiungiamo anche il trealosio che possiamo sostituire con 50 g di miele e 100 g di acqua. Frulliamo con il mixer a immersione e otteniamo la crema golosa.

Versiamo la crema nel contenitore largo e basso e copriamo. Mettiamo nel congelatore per 4 ore, è il tempo perfetto; se invece lo lasciamo a lungo poi dobbiamo tirarlo fuori un’ora prima di consumarlo.

Tagliamo i due mango freschi, li tagliamo a fettine per creare una bella decorazione. Serviamo il gelato nella coppa e completiamo con le fettine di mango, i lamponi freschi e anche del goloso topping ai lamponi.