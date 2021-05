Tartufini alla banana, ricetta di Tessa Gelisio

Tartufini alla banana, la ricetta Cotto e Mangiato di Tessa Gelisio, il dolce di oggi 28 maggio 2021. E’ la ricetta con cui Tessa Gelisio chiude Cotto e Mangiato, ovviamente si ferma per la pausa estiva pronta a tornare con una nuova stagione. Ultima ricetta Cotto e Mangiato e Tessa chiude con una delle più facili e veloce, con un’idea dolce, golosa, perfetta anche da preparare con i bambini. Banana, cioccolato fuso, biscotti al cioccolato e un pezzetto di burro, non serve altro ma poi possiamo rendere ogni tartufino diverso in base alla finitura che diciamo di fare. Ecco come i fanno i tartufini banana e cioccolato Cotto e Mangiato. Attenzione però perché è una ricetta che non va bene quando fa troppo caldo, sarebbe troppo difficile lavorare il cioccolato.

TARTUFINI ALLA BANANA COTTO E MANGIATO – RICETTE TESSA GELISIO

Ingredienti e preparazione: abbiamo bisogno di una banana matura. Schiacciamo 80 g di polpa di banana, lo facciamo con una forchetta.

Sbricioliamo, tritiamo 50 g di biscotti al cioccolato, li aggiungiamo alla banana, mescoliamo.

Facciamo sciogliere 40 g di cioccolato al latte con un pezzetto di burro, possiamo farlo nel microonde o a bagnomaria, aggiungiamo nella ciotola con biscotti e banana, mescoliamo bene con la forchetta. Mettiamo la ciotola in frigo per 30 minuti coperta con la pellicola. Facciamo adesso delle palline che passiamo nel cacao amaro in polvere oppure passiamo nella granella di pistacchio o di nocciole o di mandorle o altro. Possiamo anche fare un mix di granelle per un risultato delizioso. Creiamo insomma i tartufini banana e cioccolato completando con il gusto che vogliamo. Disponiamo su un vassoio copriamo con la pellicola e mettiamo in frigo così saranno dolcetti davvero buonissimi. Non perdete questa e le altre ricette in tv, le ricette Cotto e Mangiato.