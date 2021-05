Biscotti paradiso, la ricetta di Sara Brancaccio

La ricetta dei biscotti paradiso di Sara Brancaccio per le ricette dolci E’ sempre mezzogiorno di oggi 31 maggio 2021. Dei dolcetti di pasta frolla ripieni di crema alla panna, miele e latte condensato, ricordano molto la torta paradiso, le merendine che conosciamo bene. Come sempre le ricette dolci di Sara Brancaccio per E’ sempre mezzogiorno sono facilissimi anche perché non si pesa nulla, Sara usa i bicchieri e mai la bilancia. Possiamo lavorare questa pasta frolla morbida con la planetaria o a mano, facciamo tutto molto velocemente. Possiamo gustare i biscotti paradiso di E’ sempre mezzogiorno freddi o a temperatura ambiente. Ecco la golosa ricetta dolce dei biscotti di oggi con Antonella Clerici.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – BISCOTTI PARADISO DI SARA BRANCACCIO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nella ciotola versiamo il burro, aggiungiamo lo zucchero a velo, l’amido di mais, il lievito e la farina, amalgamiamo il tutto per fare la frolla. Possiamo farlo a mano o con la planetaria usando la foglia. Facciamo riposare in frigo avvolto nella pellicola per alimenti.

Poi facciamo delle palline di 4 cm di diametro, possiamo usare il dosatore per gelato per avere palline tutte uguali. Disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno e schiacciamo le palline con la forchetta, come mostra la foto in alto.

Mettiamo in forno a 180° C per 16 minuti funzione ventilata.

Per la crema al latte versiamo 2 cucchiai di panna nel pentolino, facciamo scaldare e qui facciamo sciogliere la gelatina già ammollata in acqua fredda e strizzata.

Semi montiamo il resto della panna ben fredda di frigo, montiamo con le fruste elettriche. In un’altra ciotola mettiamo miele e latte condensato, mescoliamo e uniamo i semi di bacca di vaniglia, uniamo la panna e mescoliamo e facciamo riposare in frigo per 4 ore, coperto.

Sforniamo i biscotti e facciamo raffreddare, poi mettiamo 30 minuti in frigo. Togliamo dal frigo panna e biscotti e farciamo con la crema accoppiando due biscotti. Completiamo con lo zucchero a velo. Possiamo gustarli freddi o a temperatura ambiente.