Ricette Angela Frenda, tortini frangipane alle albicocche

La ricetta dei tortini frangipane alle albicocche, la ricetta dolce di Angela Frenda per E’ sempre mezzogiorno. E come sempre è Zia Cri a mostrare la preparazione della ricetta di queste crostatine con ripieno di confettura di albicocche e frangipane. Purtroppo, le ricette suggerite da Angela Frenda nella cucina di E’ sempre mezzogiorno hanno sempre poco tempo per la spiegazione. In compenso nel bosco la Frenda racconta da dove nasce la ricetta scelta e questa volta le crostatine all’albicocca sono di Jane Austen, autrice di Orgoglio e pregiudizio. Ecco come si preparano le tortine, che possiamo fare di piccole dimensioni o più grandi.

RICETTE ANGELA FRENDA E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – TORTINI FRANGIPANE ALLE ALBICOCCHE

Ingredienti – Frolla: 230 g di farina 00, 100 g di farina di mandorle, 215 g di burro, 100 g fecola di patate, 100 g di zucchero a velo, 50 g di albumi e aromi come la vaniglia o la scorza di limone

Frangipane: 100 g di burro, 75 g di zucchero, 2 uova medie, 100 g di mandorle tritate, 35 g di farina, 1 cucchiaino di lievito per dolci, 1 cucchiaio di liquore all’amaretto

100 g di confettura di albicocche, scaglie di mandorle

Preparazione: lavoriamo la pasta con la farina, il burro, lo zucchero e gli aromi, in più c’è l’aggiunta di farina di mandorle. Stendiamo l’impasto non troppo sottile e facciamo riposare in frigo tra due fogli di carta forno. E’ un impasto che tende a sbriciolarsi molto. La torta scones, la ricetta di Angela Frenda e Zia Cri

Imburriamo lo stampo imburrato e infarinato. Ritagliamo un disco o più dischi e in questo caso più stampi. Foderiamo lo stampo con il disco. Bucherelliamo la base e spalmiamo la marmellata e albicocche

Abbiamo il frangipane, fatto con burro, zucchero a velo, farina di mandorle e uovo, quasi tutto nella stessa proporzione. Prendiamo qualche cucchiaio di frangipane e aggiungiamo sulla marmellata. Aggiungiamo sopra lamelle di mandorle e mettiamo in forno a 170 – 180° C per 30 – 35 minuti, dipende dalla dimensione degli stampi.

Togliamo dal forno, facciamo raffreddare e possiamo sformare.