Banana split con gelato alla fragola, ricetta di Max Scotti

La ricetta della banana split con gelato alla fragola, la ricetta di Massimiliano Scotti per E’ sempre mezzogiorno. Puntata del 3 giugno 2021 e tutte le ricette di E’ sempre mezzogiorno sono sempre con ingredienti di stagione. Le fragole sono buonissime, tra un po’ terminerà la loro stagione ma prima prepariamo il gelato alle fragole, serviamo però questo delizioso gelato di Max Scotti con una versione di un po’ di anni fa. E’ anche un modo per fare mangiare la frutta ai bambini, così avremo un dolce con frutta e gelato perfetto. Non perdete questa e le altre ricette dolci di Massimiliano Scotti, come sempre con lui facciamo gelati senza utilizzare la gelatiera. Ecco come si fa la banana split con il gelato alle fragole.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI MAX SCOTTI – BANANA SPLIT

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: laviamo le fragole e ricordiamo che per farlo in modo perfetto possiamo usare il vino rosso, come anni fa ha spiegato anche Beppe Bigazzi. Frulliamo le fragole e versiamo in una ciotola, qui aggiungiamo lo zucchero, lo yogurt e la panna, amalgamiamo con le fruste e abbiamo un composto omogeneo. Versiamo in un contenitore largo, perfetta la pirofila, copriamo con la pellicola e mettiamo nel congelatore per 4 ore.

Passiamo al topping al cioccolato: sciogliamo il cioccolato a pezzi nella panna bollente, mescoliamo e facciamo addensare, otteniamo una salsa. Il consiglio questa volta è di usare il cioccolato al latte.

Tagliamo la banana sbucciata per la lunghezza e tra le due metà mettiamo delle palline di gelato alla fragola. Completiamo con ciuffi di panna montata, ciliegie e topping al cioccolato. Gustiamo subito il semplice dessert. Se vogliamo possiamo anche solo preparare il gelato alla fragola che serviamo con la panna montata. Il topping al cioccolato possiamo usarlo anche su altri dessert.