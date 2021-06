Confortini di mandorle, la ricetta dei dolcetti di Luisanna Messeri

La ricetta dei confortini di mandorle, una ricetta dolce di Luisanna Messeri, la maestra in cucina toscana che abbiamo conosciuto grazie a La prova del cuoco. Sulle sue pagine social Luisanna Messeri continua a cucinare, a regalare ricette ai suoi follower. Tanti i consigli della simpaticissima Luisanna sul come preparare tante cose semplici e gustose. Questa volta è il turno dei dolcetti di mandorle, i confortini deliziosi. Li chiama così perché ci salvano quando arriva quel “certo non so che”, soprattutto di sera; insomma quella voglia di mangiare qualcosina di dolce. La ricetta di questi dolcetti alle mandorle è perfetta anche per chi non può mangiare glutine, ovviamente se usiamo la farina di riso. Ecco come si fanno i confortini di mandorle, con un impasto davvero semplice, che possiamo preparare anche con i bambini. Mescoliamo il tutto e poi mettiamo i dolcetti in forno, una vera bontà.

RICETTE LUISANNA MESSERI – DOLCETTI DI MANDORLE – CONFORTINI CON LE MANDORLE

Ingredienti e preparazione: montiamo 1 uovo bio intero con 70 g di zucchero, aggiungiamo poi la scorza di un limone grattugiato, è importante per Luisanna che anche questo sia bio. Uniamo 50 ml di olio di semi e 40 ml di olio di oliva, mescoliamo e aggiungiamo un pizzico di sale, 150 g di farina di mandorle e anche 100 g di farina di grano o farina di riso, 1 cucchiaino di lievito per dolci e lavoriamo il tutto. Otteniamo un impasto che ci permette di fare delle palline, tutte il più simili possibile.

Passiamo le palline nelle lamelle di mandorle che abbiamo spezzettato in modo grossolano. Disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno e mettiamo in forno 15 minuti a 180° C. Luisanna confessa che quando la sera sentiamo “quel certo non so che” possiamo gustare questi dolci e saremo salvi perché sono bocconcini pieni di sapore.