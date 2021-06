Zuppa inglese preparata da Zia Cri, la ricetta di Pellegrino Artusi

La ricetta della zuppa inglese suggerita da Zia Cri per le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 9 giugno 2021 è la ricetta di Pellegrino Artusi, il dolce con i savoiardi. Non solo savoiardi e crema pasticcera perché Artusi aggiunge nella ricetta della sua zuppa inglese anche la marmellata, perfetta quella di albicocche. Un savoiardo bianco e uno rosso, per Artusi la decorazione giusta fatta nel modo semplice. Scopriamo nel dettaglio gli ingredienti e i passaggi per fare la zuppa inglese di oggi, la ricetta dolce suggerita da Zia Cri e Lorenzo Biagiarelli. Non perdete le altre ricette E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE ZIA CRI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – ZUPPA INGLESE DI ARTUSI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso



Preparazione: scaldiamo il latte con il baccello di vaniglia. Nella ciotola lavoriamo i tuorli con lo zucchero, uniamo l’amido di mais, mescoliamo bene, versiamo nel latte tiepido, mescoliamo subito e mettiamo sul fuoco, facciamo cuocere e addensare mescolando sempre.

Abbiamo la marmellata di albicocche o mele cotogne

In una ciotola versiamo l’alchermes e in un’altra il rosolio. Inzuppiamo velocemente un savoiardo nel rosolio e uno nell’alchermes, continuiamo alternandoli.

Sulla base dello stampo alto versiamo la marmellata, sul bordo in piedi disponiamo i savoiardi di colore alternati, uno rosso, uno bianco, al centro aggiungiamo la crema raffreddare, facciamo gli strati di savoiardi e crema e completiamo chiudendo con i savoiardi, copriamo con la pellicola e mettiamo 3 o 4 ore in frigo.

Facciamo riposare in frigo e poi capovolgiamo sformando il dolce nel vassoio, completiamo con la marmellata e ciuffi di crema.