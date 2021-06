Torta di visciole, la ricetta di Sal De Riso

La ricetta della torta di visciole è il dolce di Sal De Riso di oggi 11 giugno 2021 per E’ sempre mezzogiorno. Una torta al cioccolato e ciliegie, una torta fredda da gustare soprattutto con l’arrivo della stagione. Poco tempo oggi a disposizione del maestro Sal De Riso per spiegare tutto nel dettaglio ma seguendo la ricetta della torta di oggi di Sal De Riso che trovate in basso possiamo provare tutti a fare questa torta fiore di visciole. Bellissima anche la decorazione con la glassa al cioccolato, visciole, fiori e del cioccolato. Non perdete questa e le altre ricette di Sal De Riso, le ricette dolce in tv con E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO SAL DE RISO – TORTA FIORE DI VISCIOLE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: prendiamo un cerchio di diametro 16 e disponiamo il pan di Spagna al cacao della stessa dimensione, aggiungiamo la panna montata. Aggiungiamo sopra lanche a confettura di visciole e arriviamo fino al bordo del cerchio e surgeliamo 2 ore.

Mettiamo il latte nel pentolino, poco zucchero, mescoliamo e versiamo nel cioccolato fuso e mescoliamo e aggiungiamo la panna montata in due tempi, mescoliamo con la frusta a mano, abbiamo la mousse al cioccolato veloce. Facciamo raffreddare bene.

Facciamo un crunch con corn flakes e cioccolato fondente fuso a 50° C, otteniamo un dischetto.

Versiamo in un altro cerchio di diametro più grande la base di crunch e la mousse, aggiungiamo al centro il disco congelato, copriamo con la mousse. Mettiamo nel congelatore.

Panna, zucchero, glucosio, mettiamo nella pentola, uniamo il colorante rosso, il succo di amarena, mescoliamo con la frusta a mano e portiamo a 102° C uniamo la gelatina e il cioccolato fondente, mescoliamo e poi facciamo raffreddare a circa 30 – 35° C.

Disponiamo la torta sulla griglia e coliamo la glassa appena preparata. Completiamo con fiorellini, cioccolato e visciole.