La ricetta del gelato pesca, albicocca e cocco di Massimiliano Scotti

La ricetta di Massimiliano Scotti del gelato da passeggio, il gelato E’ sempre mezzogiorno di oggi 14 giugno 2021, anzi tre gelati, tre gusti per tutti. Max Scotti è in cucina con Sara Brancaccio che invece prepara le cialde, sia i coni che le ciotole. Si mangia tutto oggi con il gelato E’ sempre mezzogiorno. Scopriamo però prima la ricetta del gelato di Massimiliano Scotti, la ricetta del gelato alle pesche, la ricetta del gelato al cocco, la ricetta del gelato alle albicocche. Come sempre niente gelatiera e come sempre sono necessari pochi ingredienti per un gelato perfetto. Mettiamo nel congelatore il tempo necessario suggerito da Max nella ricetta e possiamo gustare poi il nostro dessert dell’estate. Sono gelati alla frutta, veri gelati alla frutta. Solo il gelato al cocco questa volta è non con il cocco ma con il latte di cocco. Ecco come si fanno i gelati visti oggi nella cucina di Antonella Clerici per E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – GELATO DA PASSEGGIO DI MASSIMILIANO SCOTTI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: sbucciamo la frutta, tagliamo a pezzi le pesche, le albicocche e abbiamo anche il latte di cocco. Dividiamo i tre bicchieri alti le pesche, le albicocche, il latte di cocco.

Acqua, zucchero, miele e farina di carruba, mettiamo tutto nel pentolino e otteniamo lo sciroppo che facciamo raffreddare un po’ e versiamo nei tre bicchieri alti, frulliamo bene il tutto, separato.

Versiamo i tre gelati nei contenitori ampi, larghi, perfette le teglie. Mettiamo nel congelatore per 4 ore e poi tiriamo dal freezer e gustiamo i nostri gelati.

Possiamo gustare i gelati nelle coppette, nei bicchieri, nei classici coni o preparare le cialde di Sara Brancaccio, anche questa una ricetta molto semplice e veloce. Non perdete questa e le altre ricette per fare dei gelati golosi perfetti per tutta la famiglia, grandi e piccoli.