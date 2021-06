Focaccia cioccolato e fragole, la ricetta di Fulvio Marino

La ricetta della focaccia cioccolato e fragole, il dolce di Fulvio Marino di oggi 15 giugno 2021 per le ricette E’ sempre mezzogiorno. Che delizia la ricetta di oggi di Fulvio Marino, un impasto con tanto burro e gocce di cioccolato ma sopra aggiungiamo le fette di fragole, tutte ben disposte per ottenere un risultato perfetto. Per completare poi lo zucchero a velo e la menta fresca, davvero una focaccia dolce E’ sempre mezzogiorno da copiare subito. Una ricetta di Fulvio Marino che dobbiamo subito provare, è la ricetta della focaccia dolce con le gocce di cioccolato, fragole e zucchero, una vera bontà per tutti.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI FULVIO MARINO – FOCACCIA CIOCCOLATO E FRAGOLE

Ingredienti: 1 kg di farina 0 forte, 5 uova, 280 g di acqua, 140 g di zucchero, 20 g di sale, 25 g di lievito di birra, 200 g di burro, 100 g di gocce di cioccolato

Per guarnire – 500 g di fragole a fette, 200 g di zucchero bianco

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina 0, il lievito fresco di birra, quasi tutta l’acqua, impastiamo e aggiungiamo le uova e lo zucchero, impastiamo. Adesso aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua, impastiamo. Completiamo con il burro e impastiamo bene. Solo quando l’impasto è omogeneo versiamo le gocce di cioccolato, amalgamiamo bene.

Mettiamo in frigo coperto per 12 ore. Poi versiamo sul tavolo e dividiamo in due parti, abbiamo due palle. Possiamo fare palle da minimo 600 grammi e massimo 1 kg. Facciamo stemperare 40 minuti a temperatura ambiente coperte con la pellicola.

Sulla teglia leggermente unta con olio disponiamo la palla di impasto, stendiamo come una focaccia. Facciamo lievitare 1 ora coperto e a temperatura ambiente. Se l’impasto è freddo attendiamo ancora 10 minuti e poi stendiamo nella teglia.

Schiacciamo di nuovo dopo la lievitazione, creiamo i buchetti tipici della focaccia e disponiamo le fragole che abbiamo tagliato a fette. Aggiungiamo tutto lo zucchero e mettiamo in forno a 180° C per 15 minuti. Togliamo dal forno e completiamo con lo zucchero a velo e un po’ di foglie di menta fresca.