Papassini alle mandorle, la ricetta dolce di Michelle Farru

La ricetta di Michele Farru per E’ sempre mezzogiorno, i dolcetti sardi di benvenuto, i papassini alle mandorle. Sono biscotti o dolcetti con un impasto speciale, davvero un dolce diverso dai soliti. E’ il dolce di benvenuto, lo troviamo in tanti alberghi e tanti locali in Sardegna. Michele Farru ci regala sempre ricette sarde deliziose e in più questi dolci con le mandorle e l’uva passa li completiamo con la glassa di zucchero. Seguiamo il suggerimento di Farru quando passiamo i papassini nella glassa, li dobbiamo scuotere per lisciare la superficie. Ecco come si fanno i pappassini di Miche Farru per E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO MICHELE FARRU – I PAPASSINI ALLE MANDORLE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nella ciotola mettiamo il semolato rimacinato, lo zucchero, la scorza d’arancia grattugiata, lo strutto, ammoniaca per dolci, uova e iniziamo ad impastare la prima parte degli ingredienti. Lo facciamo con la mano.

Stemperiamo il latte con il bicarbonato e aggiungiamo all’impasto, impastiamo ancora e aggiungiamo l’uva passa, le mandorle tostate, amalgamiamo bene il tutto e facciamo riposare un po’.

Lavoriamo velocemente l’impasto sul tavolo da lavoro e allunghiamo sotto le mani, otteniamo un filone che schiacciamo leggermente. Tagliamo a fette in obliquo, come su fa con i tozzetti. Disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno. Mettiamo in forno a 180° C per 15 minuti circa.

Per la glassa albume e zucchero a velo, montiamo con le fruste elettriche. Il consiglio è quello di aggiungere lo zucchero a velo un po’ alla volta mentre montiamo. Lo zucchero a velo deve essere setacciato per evitare i grumi. Otteniamo un composto ben cremoso.

Togliamo i biscotti dal forno e passiamo la superficie nella glassa, li scuotiamo un po’ e disponiamo sulla teglia. Aggiungiamo i diavolini di cioccolato e mettiamo in forno a 85° C per circa 15 minuti.