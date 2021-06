La ricetta della Nutella di Luisanna Messeri

Che bontà la Nutella e che meraviglia se la Nutella la facciamo in casa con la ricetta di Luisanna Messeri. E’ davvero molto semplice preparare un barattolo di Nutella in casa. Bastano pochi ingredienti e con le ricette dolci di Luisanna Messeri tutto è facile. Nocciole tostate, latte, zucchero, vaniglia, olio e niente altro. Non ci sono conservati nella ricetta della Nutella, quindi facciamo attenzione. “Io consiglio di tenerla nella parte alta del frigo, quella meno fredda perché essendoci il latte e nessun tipo di conservante conviene essere attenti” avvisa la simpatica e bravissima maestra in cucina toscana dal suo profilo Instagram. Non perdete questa e le altre golose ricette di Luisanna Messeri sui social; ecco la ricetta per fare la Nutella in casa.

RICETTE LUISANNA MESSERI – LA RICETTA DELLA NUTELLA

Ingredienti: 150 g di nocciole tostate, 150 g di zucchero semolato, 200 g di cioccolato fondente, 200 ml di latte, 90 ml di olio, vaniglia

Preparazione: abbiamo le nocciole già tostate e le tritiamo nel mixer a bassa velocità aggiungendo anche lo zucchero semolato; tritiamo molto fini. Poi aggiungiamo il cioccolato fondente che abbiamo tagliato a pezzetti, adesso tritiamo a impulsi.

Nella padella antiaderente o in un pentolino antiaderente, versiamo il latte fresco e l’olio, aggiungiamo i semini di un baccello di vaniglia, mescoliamo e teniamo il fuoco sempre molto basso senza mai smettere di mescolare e senza fare arrivare il liquido a bollore. Quando è ben caldo aggiungiamo il trito di cioccolato e nocciole, mescoliamo sempre. Cuociamo per 5 minuti a fiamma bassa e abbiamo la. Nostra crema già pronta.

Ancora calda versiamo in un barattolo di vetro, facciamo raffreddare e chiudiamo, conserviamo in frigo nella parte meno fredda, questo sempre se avanza.