Baci di Romeo e Giulietta, la ricetta di Zia Cri e Angela Frenda

Per la sua ultima puntata a E’ sempre mezzogiorno Angela Frenda ha scelto Giulietta e Romeo e alla coppia che continua a farci innamorare ha abbinato i baci di Romeo e Giulietta. Come sempre è Zia Cri che spiega la ricetta e oggi 22 giugno 2021 nella cucina di E’ sempre mezzogiorno ha mostrato in pochissimi minuti l’impasto e i passaggi, tutti semplici, per fare questi dolcetti uniti dalla crema al cioccolato. Prepariamo una frolla bianca e una frolla al cacao ma seguiamo i consigli che Zia Cri indica nella ricetta. Una vera delizia questi baci di Romeo e Giulietta con la frolla alle mandorle e la crema al cioccolato fondente, tutti bianchi, tutti al cacao o misti.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO ZIA CRI E ANGELA FRENDA BACI DI ROMEO E GIULIETTA

Ingredienti – Per la frolla al cacao: 315 g di zucchero, 190 g di mandorle, 125 g di nocciole tostate, 285 g di farina di riso, 30 g di cacao amaro, 315 g di burro, 25 g di tuorlo

Per la frolla bianca: 315 g di zucchero, 190 g di mandorle, 125 g di nocciole tostate, 315 g di farina di riso, 315 g di burro, 25 g di tuorlo

Per la crema: 400 g di cioccolato fondente, 300 g di panna, 150 g di zucchero, 80 g di burro

Preparazione: iniziamo dalla frolla al cacao e lavoriamo lo zucchero con le mandorle tritate o la farina di mandorle, le nocciole e la farina di riso, il cacao in polvere, poi aggiungiamo il birro freddo a pezzetti, impastiamo velocemente e uniamo i tuorli, impastiamo e mettiamo in frigo avvolto nella pellicola.

Per la frolla bianca lavoriamo lo zucchero con le mandorle, le nocciole e la farina di riso, solo dopo uniamo il burro freddo a pezzetti, impastiamo e uniamo i tuorli, completiamo l’impasto e avvolgiamo nella pellicola, mettiamo in frigo.

Facciamo delle palline tutte uguali e facciamo riposare in frigo e da freddo mettiamo in forno a 160 ventilato a 180° C statico per 15 minuti circa.

Per la crema al cioccolato mettiamo panna e zucchero sul fuoco, portiamo quasi a bollore e poi uniamo cioccolato e burro, emulsioniamo con il mixer a immersione. Facciamo raffreddare.

Facciamo raffreddare anche i biscotti e uniamo accoppiando uno bianco e uno scuro con un ripieno di crema al cioccolato abbondante.