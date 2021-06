Torta estiva, la ricetta di Zia Cri della torta con la frutta

La ricetta di Zia Cri della torta estiva con pasta savoiarda è il dolce E’ sempre mezzogiorno di oggi 22 giugno 2021. La pasta savoiarda è più soffice del pan di Spagna e zia Cri ci suggerisce tutti i passaggi di questa torta con la frutta e con una crema a base di panna montata e yogurt. E’ davvero la torta estiva che ci piace, una torta perfetta di Zia Cri, una torta a più strati che ci lascia libero di scegliere la frutta e la decorazione che vogliamo. Possiamo preparare i dischi di pasta savoiarda in anticipo e poi in poco tempo farcire la torta di Zia Cri con la crema e con la frutta estiva. Ecco la ricetta dolce di oggi da E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE DOLCI ZIA CRI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – TORTA ESTIVA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: separiamo le uova per la pasta savoiarda. Montiamo bene gli albumi con un pochino dello zucchero previsto

A parte montiamo solo un po’ i tuorli con il resto zucchero e i semi di vaniglia, aggiungiamo nel composto con gli albumi ben montati a neve ferma, mescoliamo con delicatezza. Poi aggiungiamo l’amido di mais o la fecola, un pizzico di sale e mescoliamo bene. Versiamo tutto il composto nella sacca da pasticceria. Sulla teglia foderata con la carta forno adagiamo il cerchio d’acciaio, versiamo uno strato aiutandoci con la sacca. Mettiamo in forno a 180° C per 15 minuti. Dobbiamo fare 4 dischi di pasta savoiarda.

Facciamo scaldare un pochino di panna e aggiungiamo la gelatina messa in ammollo in acqua fredda e strizzata, mescoliamo e facciamo sciogliere. Versiamo nello yogurt e mescoliamo bene, magari è meglio versarlo prima in poco yogurt e poi aggiungere il resto per evitare i grumi.

Mettiamo una ciotola nel frigo, facciamo ben raffreddare e versiamo la panna ben fredda, montiamo. Mettiamo poi 1 ora in frigo ben coperta, versiamo nella sacca e iniziamo a farcire il primo disco di pasta savoiarda, aggiungiamo sopra la frutta fresca a fette. Aggiungiamo gli altri strati. Completiamo con la crema e la frutta fresca.