Ricette Zia Cri: facciamo il tiramisù al limone, il dolce estivo

Cristina Lunardini, Zia Cri per chi segue E’ sempre mezzogiorno, non ci lascia senza ricette e ci regala la ricetta del suo tiramisù al limone. Ovviamente una vera delizia, una ricetta estiva perfetta per i golosi e sappiamo bene che Zia Cri è golosa come tutti noi. E’ sul suo profilo Instagram che Cristina Lunardini suggerisce il dessert perfetto. “Con questo caldo ho voglia di cose fresche ma anche di cose dolci… Fatemici pensare” ed ecco che la protagonista di E’ sempre mezzogiorno tira fuori la ricetta di un tiramisù speciale, un tiramisù al limone e non è il solito tiramisù. Non mancano il mascarpone e la panna ma per il resto limoncello, biscotti pavesini, frutta fresca e gelatina. Una ricetta deliziosa da copiare sperando che Zia Cri ci regali altre idee golose in attesa della prossima stagione in tv su Rai 1.

RICETTE ZIA CRI – LA RICETTA DLE TIRAMISU’ AL LIMONE

Ingredienti: 250 gr di mascarpone, 50 gr di zucchero a velo, 125 ml di panna da montare, 2 limoni non trattati, liquore limoncello, biscotti pavesini

Per la gelatina: 200 gr di lamponi o altra frutta, 50 gr di zucchero, 6 gr di gelatina – menta e frutti rossi per decorare

Preparazione: iniziamo dalla gelatina e in una casseruola cuociamo i lamponi con lo zucchero, li frulliamo e setacciamo, poi aggiungiamo la colla ammollata in acqua e strizzata, mescoliamo e facciamo sciogliere.

A parte montiamo il mascarpone con la panna e lo zucchero, dobbiamo ottenere un composto gonfio e spumoso, aggiungiamo la scorza di limone grattugiato, mescoliamo con delicatezza e così aromatizziamo la crema.

Possiamo adesso comporre il dolce, magari in un bicchiere, in una teglia se preferiamo. Iniziamo con lo strato di biscotti che inzuppiamo velocemente nel limoncello allungato con un po’ di acqua. Facciamo uno strato di crema. Decoriamo con la gelatina di lamponi, le zeste di limone sottilissime e poi menta e frutti rossi.