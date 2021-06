Pizza di zucchine, la ricetta di Zia Cri di oggi

La ricetta della pizza di zucchine di Zia Cri è la ricetta di oggi 24 giugno 2021 per E’ sempre mezzogiorno. Una pizza fatta con le zucchine e condita con pomodoro e mozzarella è davvero la ricetta estiva che non dobbiamo perdere. Vanno bene tutte le zucchine, le laviamo e grattugiamo e siamo già a buon punto ma seguiamo nel dettaglio la ricetta di Zia Cri per E’ sempre mezzogiorno e così facciamo la pizza di zucchine, buonissima, leggera, che fa anche bene. Ovviamente è una pizza diversa da quella classica ma ci potrà soddisfare per tutta l’estate. Ecco come si fa la pizza di zucchine di Zia Cri, buonissima sia calda che fredda, perfetta da gustare per una cena o per il pranzo, una gustosa idea anche in spiaggia sotto l’ombrellone per restare leggeri ma cin gusto.

RICETTE ZIA CRI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – PIZZA DI ZUCCHINE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: le zucchine lavate le grattugiamo con la grattugia a fori grossi. Mettiamo nella ciotola e aggiungiamo sale, pepe e olio e lasciamo 15 minuti o anche 30 minuti per eliminare l’acqua di vegetazione. Tagliamo la mozzarella, prepariamo gli altri ingredienti così poi possiamo scolare bene le zucchine eliminando l’acqua che hanno tirato fuori. Aggiungiamo alle zucchine, la farina, l’uovo e impastiamo.

Foderiamo lo stampo tondo con la carta forno e versiamo il tutto, stendiamo con le mani livellando. Condiamo la pizza di zucchine con la passata di pomodoro, sale, pepe, un filo di olio di oliva e l’origano che però è facoltativo perché non piace a tutti.

Mettiamo in forno 1° – 12 minuti a 180° C poi togliamo dal forno e aggiungiamo le fette di mozzarella. Mettiamo in forno altri 5 minuti o il tempo necessario per fare sciogliere la mozzarella. Tagliamo a fette e gustiamo calda o fredda.