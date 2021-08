Facciamo i pancioccoli con la ricetta di Flora Canto

Con Francesca Minnella è Flora Canto a preparare i pancioccoli, la ricetta Fatto da mamma perfetta perché è la merenda che piace a Martina. La figlia di Flora Canto adora questi dolcetti ma in realtà sono merendine che piacciono a tutti. Un impasto che possiamo fare a mano o nella planetaria, poi facciamo riposare una notte in frigo coperto con la pellicola. Ovviamente nell’impasto ci sono le gocce di cioccolato fondente e possiamo anche aumentare o diminuire lo zucchero in base al nostro gusto. Non perdete questa e le altre ricette di Flora Canto per Fatto da mamma. Ecco come si fanno le merendine, le briochine con le gocce di cioccolato.

RICETTE FATTO DA MAMMA – I PANCIOCCOLI DI FLORA CANTO

Ingredienti: 150 g di latte condensato, 25 g di zucchero, 85 g di latte intero, 60 g di burro morbido, 5 g di sale, 1 bacca di vaniglia, 6 g di lievito istantaneo

Preparazione: mettiamo la farina nella planetaria, uniamo il lievito istantaneo. Ovviamente possiamo lavorare anche a mano. Uniamo il latte condensato e lo zucchero e iniziamo a lavorare.

A parte in una ciotola rompiamo le uova e aggiungiamo il latte, versiamo questo composto all’impasto un po’ alla volta mentre continuiamo a lavorare.

Incidiamo la bacca di vaniglia e prendiamo la polpa, i semini, aggiungiamo all’impasto e proseguiamo il lavoro. Uniamo poi il burro ben ammorbidito. Solo alla fine aggiungiamo il sale e le gocce di cioccolato fondente.

Versiamo l’impasto nella ciotola e copriamo con la pellicola, mettiamo in frigo per una notte. Con il tarocco tagliamo pezzetti dello stesso peso. Facciamo delle palline e facciamo lievitare sulla teglia coperti con la pellicola per un’ora e mezza a circa 30° C. Spennelliamo con un mix di tuorlo e panna e mettiamo in forno. Completiamo con lo zucchero a velo e gustiamo i pancioccoli.