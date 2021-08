Tortino al cioccolato con cuore morbido, la ricetta di Tosca d’Aquino

La ricetta del tortino al cioccolato con cuore morbido è il dolce preparato da Tosca d’Aquino per le ricette Fatto da mamma. Nella cucina di Flora Canto una puntata speciale con le due amiche. Il risultato non è perfetto, il cuore del tortino al cioccolato non è morbidissimo, evidentemente la cottura è stata un po’ troppo lunga. Tosa D’Aquino ha però suggerito un paio di consigli da copiare. Lei per la ricetta del tortino di cioccolato preferisce mettere tutto nel congelatore, poi dopo almeno 2 ore cuoce in forno. Deliziosa anche l’idea delle ciliegie da aggiungere accanto ai dolcetti. Inoltre, anche l’idea del cacao che sostituisce la farina è da copiare. Ecco la ricetta del tortino di Flora Canto e Tosca d’Aquino.

RICETTE FATTO DA MAMMA – TORTINO AL CIOCCOLATO CON CUORE MORBIDO DI TOSCA D’AQUINO

Ingredienti: 250 g di cioccolato fondente, 150 g di burro, 120 g di zucchero, 4 uova, 40 g di maizena, cannella, cacao amaro, zucchero a velo, 125 g di ciliegie, 1 cucchiaio di miele e il succo di 1 limone

Preparazione: tagliamo a pezzetti il cioccolato fondente e versiamo in una ciotola di vetro, aggiungiamo anche il burro ammorbidito e facciamo sciogliere a bagnomaria; basta posizionare la ciotola nella pentola con l’acqua. Mescoliamo e quando è sciolto facciamo intiepidire.

In un’altra ciotola rompiamo le uova e aggiungiamo lo zucchero, montiamo bene e poi aggiungiamo la maizena, mescoliamo bene e solo dopo aggiungiamo il cioccolato fuso con il burro, che abbiamo fatto intiepidire.

Denoccioliamo le ciliegie e versiamo in padella, aggiungiamo il miele, uniamo il succo di limone e facciamo andare.

Ungiamo i pirottini con il burro e spolveriamo con il cacao amaro in polvere. Versiamo il composto e mettiamo nel congelatore almeno 2 ore. Tosca consiglia di preparare questi dolcetti il giorno prima. Poi togliamo dal congelatore e cuociamo in forno per circa 7 – 8 minuti. Sformiamo i pirottini e capovolgiamo nel piatto, completiamo con lo zucchero a velo e il composto di ciliegie.