E’ iniziata la nuova edizione di Bake Off Italia e come sempre, anche quest’anno, Benedetta Parodi è tornata al timone del programma di Real Time. La conduttrice è amatissima dal pubblico ma anche dagli aspiranti cuochi che spesso ricevono il suo aiuto e anche preziosi consigli per riuscire a preparare i dolci richiesti dai tre giudici! Dopo la prima puntata di Bake Off, lasciandosi ispirare dalla richieste dei maestri, Benedetta Parodi ha voluto condividere con chi la segue, una ricetta del cuore, una ricetta di famiglia. Chi ha visto la prima puntata di Bake Off sa bene che gli aspiranti pasticceri hanno dovuto preparare il “dolce di casa”, un dolce che preparano spesso in famiglia. E allora la conduttrice ha suggerito la sua ricetta di famiglia. Ha scritto sui suoi account social: “Questa sera a Bake Off i pasticceri hanno preparato il loro dolce di casa. Mentre lo preparavano io pensavo alla torta di mele di mia nonna Carla.

La torta che amo di più al mondo.“

La ricetta della torta di mele di nonna Carla suggerita da Benedetta Parodi

Iniziamo con la lista degli ingredienti per la preparazione di questo dolce: 1kg di mele renette, 180g di burro200g di zucchero,4 uova, 140g di farina, 1 cucchiaio di lievito per dolci, 1 bustina di vanillina, 1 limone, Sale

Iniziamo adesso la preparazione della nostra buonissima torta di mele con i consigli di nonna Carla. In un recipiente mescoliamo burro fuso e zucchero e aggiungiamo i tuorli, farina, lievito, vanillina e sale. Montiamo a neve ferma gli albumi e incorporiamoli delicatamente all’impasto. Condiamo le mele tagliate a pezzetti con un po’ di zucchero e qualche goccia di limone, poi aggiungiamole. Amalgamiamo il tutto, cuociamo in forno a 160° per un’ora. Non ci resta che servire la torta perfetta per la colazione ma anche per la merenda.