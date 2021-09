Limonosa, la ricetta della torta morbida di Luisanna Messeri

La ricetta di Luisanna Messeri per fare la torta limonosa, un dolce morbido al limone a cui la maestra in cucina toscana riserva un nome goloso. E’ una torta al limone, morbida e buonissima, così la descrive Luisanna Messeri sul suo profilo Instagram. “Ci siamo! Come promesso ecco foto e ricetta per la torta limonosa e morbidosa più buona del mondo. E’ una torta molto semplice da fare, velocissima ed è anche senza glutine, quindi perfetta anche per i celiaci. La video ricetta la troviamo sul profilo Facebook di Luisanna. Chissà se ritroveremo la Messeri nella cucina di Antonella Clerici per la seconda stagione di E’ sempre mezzogiorno. Nella prima non era tra i protagonisti ma sarebbe davvero carino ritrovarla almeno tra gli amici che ogni tanto fanno visita ad Antonella nella sua nuova cucina nel bosco. Ecco la ricetta della torta morbida al limone.

Ricette Luisanna Messeri – la torta limonosa morbida

Ingredienti e preparazione: mescoliamo 400 g di ricotta con 100 g di mascarpone. Luisanna suggerisce anche ingredienti diversi dalla ricotta e il mascarpone, l’importante è utilizzare 500 g di latticini freschi (possono essere anche ricotta e Philadelphia o altro). Mescoliamo bene e a lungo con le fruste, aggiungiamo la buccia di 1 limone bio e 30/40 ml di succo e mescoliamo ancora. Poi uniamo 2 uova bio e mescoliamo. Ancora 100 g di amido di mais e mescoliamo, 80 g di zucchero e mescoliamo. Infine, aggiungiamo 1 cucchiaino di lievito per dolci ma lo setacciamo e mescoliamo. Versiamo il tutto in una teglia da 22 cm rivestita con la carta forno. Mettiamo in forno già caldo a 160 gradi per 50 minuti. Facciamo raffreddare e sformiamo sul vassoio di portata. Ricopriamo con lo zucchero a velo e decoriamo come vogliamo, con frutti di bosco, marmellate, creme, coulis o altro.