Torta ai sughi d’uva, la ricetta dolce di Natalia Cattelani

Per le nuove ricette dolci E’ sempre mezzogiorno la ricetta della torta ai sughi d’uva di Natalia Cattelani, la ricetta di oggi 13 settembre 2021. Prima puntata per Antonella Clerici, prime ricette E’ sempre mezzogiorno e la torta con il mosto di Natalia Cattelani è una vera delizia, soprattutto è un dolce molto originale. Il mosto diventa poi un budino ed è il ripieno della torta di oggi di Natalia per E’ sempre mezzogiorno. Una torta fatta con un ripieno di sugo d’uva ma la base è un po’ come un pan di Spagna. Non manca la ricetta dello staccante che Antonella Clerici ricorda benissimo. Ecco la ricetta della torta con l’uva di E’ sempre mezzogiorno.

La ricetta di Natalia Cattelani della torta ai sughi di uva

Ingredienti: 3 uova, 120 g di zucchero di canna, 100 ml di olio di semi, scorza di 1 limone, 200 g di farina 0, 50 g di farina di mandorle, 3 cucchiaini di lievito e 50 g di latte intero

Per il sugo: 1 litro di mosto di uva scura, 100 g di farina 0, 50 g di zucchero

Per bagna: 300 g di acqua, 60 g di zucchero, limone – per decorare acini di uva e biscottini

Preparazione: iniziamo dal sugo quindi nella ciotola versiamo la farina e il mosto, mescoliamo bene con la frusta a mano, facciamo sciogliere e versiamo il tutto nella pentola, facciamo andare ma aggiungiamo anche lo zucchero. Se necessario aggiungiamo ancora altro zucchero, magari il mosto è troppo amaro.

Nella planetaria o nella ciotola mettiamo le uova e lo zucchero, montiamo bene per 5 minuti e otteniamo un composto chiaro. Aggiungiamo poi l’olio di semi a filo, la scorza di limone grattugiata, mescoliamo bene. Uniamo poi la farina setacciata, lavoriamo il tutto, uniamo anche la farina di mandorle, il lievito e il latte intero. Lavoriamo bene il tutto.

Con 50 g di burro, 50 g di farina e 70 g di olio di semi possiamo fare lo staccante, spennelliamo lo stampo per la torta. Versiamo il composto e mettiamo in forno a 180° C per circa 20 minuti. Natalia Cattelani sceglie lo stampo con l’incavo ma possiamo usare anche quello classico e poi scaviamo un po’ la torta.

Per la bagna mescoliamo acqua, zucchero e limone, spennelliamo l’interno della torta. Versiamo il mosto ancora caldo e facciamo raffreddare minimo due ore. Decoriamo con acini di uva e biscottini.