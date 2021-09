Sal De Riso prepara la prima torta dedicata: dolce passione cilentana

Una vera delizia la torta di Sal De Riso di oggi 15 settembre 2021 per E’ sempre mezzogiorno, per mamma Lucia. Dolce passione cilentana è la torta che il maestro Sal De Riso ha scelto per la sua prima puntata della seconda stagione di E’ sempre mezzogiorno, per la prima preparazione a richiesta. Una torta dedicata che Laura ha chiesto per il compleanno di mamma Lucia; una storia che ha commosso Antonella Clerici, Sal De Riso e tutti. Ecco la ricetta dolce di E’ sempre mezzogiorno di oggi, la torta dolce passione del Cilento. Non perdete questa e le altre ricette golose su Rai 1.

Ricette Sal De Riso, la torta per mamma Lucia con fichi e crema di ricotta

Ingredienti: 1 pan di Spagna alle noci e nocciole e bagna al rum

Per la crema di ricotta: 400 g di ricotta, 125 g di panna montata, 160 g di zucchero, vanillina, 10 g gelatina

Per fare la confettura: 250 g di fichi bianchi, 100 g di zucchero, 2,5 g di pectina, 7,5 ml di succo di limone

Per la gelatina: 250 g di fichi bianchi, 75 g di zucchero, 15 g di amido di riso, 2 ml di liquore rum, 100 g di cioccolato fondente

Salsa al cioccolato: 2,7 g di pectina, 165 g di acqua, 80 g di zucchero, 10 ml di sciroppo di glucosio, 50 g di latte condensato, 27 g di cioccolato fondente al 70%, 32 g di cacao amaro, 13 g di burro – gherigli di noci e fichi bianchi per decorare

Preparazione: mescoliamo alla purea di fichi lo zucchero e l’amido di riso per la gelatina, mettiamo sul fuoco e portiamo a 90° e poi uniamo il rum, coliamo e versiamo in uno stampo più piccolo della torta, mettiamo in abbattitore o congelatore, una volta ghiacciato sformiamo e versiamo sopra il cioccolato fuso creando una decorazione.

Per la confettura uniamo la purea di fichi con lo zucchero e la pectina, portiamo a 102° 3 uniamo il succo di limone e facciamo raffreddare.

Per la salsa al cioccolato nella pentola versiamo l’acqua e metà dello zucchero, la pectina e poi aggiungiamo il cacao e lo zucchero rimasto mescolati a parte. Portiamo a bollore e uniamo latte condensato e glucosio. Solo quando sta per bollire aggiungiamo anche il cioccolato tritato e mescoliamo, facciamo sciogliere. Quando bolle togliamo dal fuoco e uniamo il burro, mescoliamo, facciamo raffreddare bene.

Per la crema con la ricotta lavoriamo la ricotta sgocciolata bene e setacciata con la vaniglia e lo zucchero, uniamo la gelatina reidrata con l’acqua e sciolta, mescoliamo e alla fine uniamo la panna montata.

Sul disco di pan di Spagna versiamo la bagna al rum, versiamo la crema alla ricotta, aggiungiamo il disco congelato, altra crema di ricotta e infine le noci. Aggiungiamo la confettura e la torta è quasi pronta. Decoriamo con biscotti, salsa al cioccolato, noci.