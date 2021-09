Ricette Natalia Cattelani: torta al limone e crema, sole d’Ischia

La ricetta della torta sole d’Ischia, la torta al limone di Natalia Cattelani, il dolce di oggi 23 settembre 2021 dalle ricette E’ sempre mezzogiorno. Una torta con un impasto facilissimo e veloce, una ricetta dolce di Natalia Cattelani fatta con l’aggiunta di succo di limone e scorza di limone. Anche la decorazione è molto semplice, bastano delle fettine di limone e zucchero a velo. Una vera delizia la torta di oggi di Natalia Cattelani perchè è con il ripieno di crema, anche questa molto veloce da fare. Una crema che non ha bisogno di cottura sul fuoco, poi va tutto in forno. Ecco la ricetta della torta al limone e crema da E’ sempre mezzogiorno.

Ricette E’ sempre mezzogiorno di Natalia Cattekani – torta al limone sole d’Ischia

Ingredienti – Per la base: 120 g di burro, 2 uova, 160 g di zucchero semolato, 2 uova, scorza di 1 limone, 350 g di farina 0, 50 g di fecola di patate, 1 bustina di lievito per dolci

Per la crema: 200 g di robiola, 1 uovo, 200 g di formaggio spalmabile, 80 g di zucchero, scorza di 1 limone, 2 cucchiai di succo di limone, 20 g di amido di mais

Preparazione: nella ciotola mettiamo la farina, la fecola, il burro, lo zucchero, le uova, la scorza di limone grattugiato e il lievito per dolci. In pratica mettiamo tutto insieme nella ciotola e impastiamo con le mani. Se non abbiamo la fecola la sostituiamo con altra farina. Otteniamo un composto sbriciolato, come serve adesso per la torta al limone. Se vogliamo un composto compatto basta aggiungere un po’ di liquido, sarà perfetto per fare biscotti o altri dolci.

Usiamo la teglia da 24 cm di diametro. Imburriamo e infariniamo oppure usiamo lo staccante, versiamo il composto e livelliamo schiacciando un po’. Se usiamo la teglia con cerniera sarà tutto più semplice. Teniamo da parte 1/3 del composto a cui aggiungiamo i corn flakes o lamelle di mandorle o anche altro.

Facciamo la crema, nella ciotola mescoliamo robiola e altro fromaggio spalmabile ( se abbiamo la ricotta usiamo solo quella), mescoliamo e uniamo l’uvoo, lo zucchero, la scorza di limone grattugiata e il succo di limone, l’amido di mais e lavoriamo bene il tutto.

Versiamo la crema sul composto nella teglia e aggiungiamo sopra anche il mix preparato prima. Mettiamo in forno a 180° per circa 40 – 45 minuti. Tagliamo a fettine i limoni, che possiamo anche caramellare nel pentolino con lo zucchero, decoriamo la torta.