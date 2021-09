Ricette Sal De Riso: torta alle noci

Un’altra torta dedicata ed è sempre Sal De Riso a prepara la torta di noci con marmellata di arance, la torta di oggi 29 settembre 2021 di E’ sempre mezzogiorno. Una torta come sempre complessa altrimenti non sarebbe un gran regalo ed è un ragazzo a chiederla per la sua fidanzata, per Giusy. Un gesto d’amore dolcissimo che commuove ancora una volta sia Antonella Clerici che Sal De Riso. La ricetta della torta di noci prevede un gran numero di ingredienti iniziando dalla base alle noci per poi proseguire con la glassa al cioccolato e noci, la marmellata di arance da preparare in casa e altro ancora. Ecco la ricetta E’ sempre mezzogiorno della torta di noci e arance di Sal De Riso.

Ricette Sal De Riso E’ sempre mezzogiorno – Torta di noci

Ingredienti per 4 persone – Per il cake alle noci: 200 g di burro, 300 g di zucchero, 255 g di noci in polvere, 250 g di uova, 25 g di pasta d’arancia candita, 50 g di fecola di patate, 50 g di farina 00, 2,5 g di sale, 10 ml di acqua, 50 ml di liquore nocino, 3,25 g di lievito in polvere

per la glassa al cioccolato e noci: 320 g di cioccolato al latte, 40 g di cioccolato fondente, 100 g di pasta alle nocciole, 60 g di granella di noci

per la marmellata extra di arance: 350 g di arance a vivo, 50 g di julienne di buccia di arancia, 140 g di zucchero, 5 ml di succo di limone, 3,2 g di pectina, 50 g di zucchero

per decorare: gherigli di noci, feste di arancia candita

Preparazione: iniziamo dalla base e lavoriamo il burro con lo zucchero uniamo poi l’arancia candita tritata, il nocino e un pizzico di sale. A parte lavoriamo le polveri, quindi farina, fecola, polvere di noci e lievito e aggiungiamo al composto con il burro ma un po’ alla volta e alternando alle uova sbattute a parte. Amalgamiamo il tutto e versiamo nello stampo imburrato e infarinato di 26 cm di diametro o anche più piccolo. Mettiamo in forno a 175° per 40 minuti.

Per la glassa al cioccolato uniamo cioccolato fondente e al latte giù fusi, mescoliamo e uniamo la pasta di nocciole, solo alla fine uniamo la granella di noci.

Facciamo la marmellata e nella pentola mettiamo l’arancia pelata a vivo e parte dello zucchero, facciamo andare. Nella ciotola versiamo zucchero e pectina, mescoliamo e versiamo nella pentola, facciamo bollire per un minuto. Uniamo la scorza di arancia tagliata a julienne e anche il succo di limone, facciamo andare e poi frulliamo il tutto con il mixer.

Facciamo raffreddare la base, tagliamo a metà e farciamo con la marmellata, mettiamo in frigo e solo dopo coliamo sopra la glassa. Decoriamo con le noci e con le zeste di arancia candita.