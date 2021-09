Sal De Riso cade in mare ma salva la torta

E’ sempre mezzogiorno meglio di Paperissima oggi con Sal De Riso e la sua caduta in mare. Tutta colpa o merito dei turisti che in vacanza a Minori, in costiera amalfitana, non perdono occasione di fotografare o fare video al maestro pasticcere. Sal De Riso aveva una consegna da fare, una torta da fare arrivare a Capri. Ha terminato la preparazione della torta richiesta e si è occupato lui di consegnarla al piccolo porticciolo. E’ arrivato sul pontile, c’è un video che mostra tutto, immagini girate da un turista in spiaggia. Sal De Riso inciampa, cade in mare ma salva la torta; un attimo prima di cadere in acqua consegna la torta nelle mani di chi dovrà portarla sull’isola.

Risate a E’ sempre mezzogiorno per la caduta di Sal De Riso in mare

Sal De Riso non pensava di vedere quel video in diretta nella cucina di E’ sempre mezzogiorno, anche lui ride mentre le guarda e spiega che sono tutti sempre pronti a fargli dei video perché alle persone appare strano che lui lavori con i suoi collaboratori ma lo fa ogni giorno.

Racconta che è caduto in acqua vestito ma che il dolce per fortuna era salvo nel suo contenitore. Ancora risate, perché per fortuna non è accaduto nulla di grave; poi De Riso è pronto per la dedica del martedì.

“Sono Gabriele. Oggi vorrei parlarti della mia fidanzata Giusy, la mia dolce metà – è la lettera che legge Antonella Clerici, indirizzata a Sal De Riso – ci siamo conosciuti 9 anni fa ma è come se fosse con me da sempre, mi ha aiutato tanto con gli studi all’Università e oggi sono io a sostenerla per diventare avvocato. Per omaggiarla di tutto quanto fa per me e per dirle quanto è speciale e che per una volta sia lei a ricevere un dolce e non a farlo”. Una dedica meravigliosa e Sal De Riso sceglie per i due fidanzati un dolce di Sorrento, la torta di noci con marmellata di arance e cioccolato al latte; anche questa arriverà a destinazione.