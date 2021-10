Paris brest, la ricetta dolce di Chloe Facchini

Che delizia il Paris brest, il dolce di oggi 4 ottobre 2021 di Chloe Facchini per le ricette E’ sempre mezzogiorno. Una base di pasta choux, la pasta per fare i bignè, e poi il ripieno di golosa crema ricca perché aggiungiamo anche un bel po’ di burro. Sempre perfette le ricette di Chloe Facchini nella cucina di Antonella Clerici, sempre precisi i suoi consigli per un risultato eccellente. Seguiamo nel dettaglio la ricetta per fare questo dolce con pasta choux, croccante di mandorle, crema e poi scopriamo ogni singola passaggio. Ecco la ricetta.

Ricette Chloe Facchini: paris brest per E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti – per la pasta choux: 250 g di acqua, 200 g di burro, 250 g di farina, 9 uova, sale

per la crema mousseline: 270 g di latte, 70 g di panna, 100 g di tuorli, 100 g di zucchero semolato, 35 g di amido di mais, ½ bacca di vaniglia, 170 g di burro

per le mandorle pralinate: 120 g di mandorle non pelate, 120 g di zucchero

per guarnire: 100 g di mandorle

Preparazione: per la pasta choux versiamo acqua e burro nella pentola, facciamo sciogliere e quando sta per bollire versiamo tutta la farina, mescoliamo subito fino a quando il composto si stacca dalle pareti. Cuociamo ancora un pochino e versiamo nella planetaria, oppure proseguiamo versando in una ciotola. Aggiungiamo le uova una alla volta e lavoriamo bene, otteniamo un composto omogeneo che versiamo nella sacca da pasticceria. Su un foglio di carta forno adagiato sulla teglia disegniamo un cerchio, un altro attaccato al primo e un terzo sopra i due cerchi. Mettiamo in forno a 190° per 30 minuti circa. Facciamo raffreddare nel forno leggermente aperto.

Per la crema mousseline scaldiamo latte e panna con la vaniglia. In una ciotola lavoriamo tuorli e zucchero, uniamo l’amido e mescoliamo bene, qui aggiungiamo un po’ di liquido caldo, mescoliamo e poi versiamo tutto nella pentola con il latte, mescoliamo e facciamo addensare a fiamma bassa. Facciamo raffreddare con la pellicola a contatto. Solo dopo uniamo il burro a pomata e lavoriamo con le fruste. Versiamo nella sacca da pasticceria.

In una padella versiamo lo zucchero, facciamo sciogliere e colorare e uniamo le mandorle, mescoliamo bene e versiamo il tutto sulla carta forno, in un unico strato. Facciamo raffreddare e poi sbricioliamo. Farciamo il bignè con la crema e completiamo con la granella di croccante.