Profiteroles, la ricetta di Francesca Marsetti

La ricetta dei profiteroles di Francesca Marsetti è il goloso dolce di oggi 5 ottobre 2021 per E’ sempre mezzogiorno. Una vera delizia e non è per niente una ricetta difficile. Francesca Marsetti prepara con cura l’impasto per fare i bignè e questo è l’unico passaggio un po’ più laborioso, per il resto il ripieno, la glassa a cioccolato, la decorazione, tutto è molto semplice. Non perdete questa ricetta dei profiteroles di Francesca Marsetti, la ricetta E’ sempre mezzogiorno per i profiteroles con crema alla Nutella e panna e glassa al cioccolato. Ma non perdete le altre ricette di oggi con Antonella Clerici nella cucina di E’ sempre mezzogiorno.

Ricette Francesca Marsetti E’ sempre mezzogiorno – Profiteroles

Ingredienti – per i bignè: 100 ml di latte, 100 ml di acqua, 90 g di burro, 110 g di farina, 4 uova

per la crema: 220 g di crema alla nocciola, 500 ml di panna fresca, 20 g di zucchero

per la glassa al cioccolato: 300 g di cioccolato fondente tritato, 60 ml di panna fresca, 150 ml di acqua, 30 g di zucchero

per decorare: fiori edibili multicolor, zuccherini colorati

Preparazione: ovviamente iniziamo dai bignè e nella pentola versiamo acqua e burro, facciamo sciogliere, portiamo a bollore e tutta in una volta versiamo la farina, mescoliamo subito con il cucchiaio di legno e continuiamo fino a quando il composto si stacca dalla pentola. Versiamo il tutto nella ciotola meglio se usiamo la planetaria. Uniamo le uova una alla volta mescolando velocemente e con cura. Versiamo l’impasto nella sacca e sulla teglia foderata con la carta forno formiamo i bignè. Mettiamo in forno.

Per il ripieno montiamo la panna con lo zucchero, uniamo la nutella e lavoriamo ancora montando, abbiamo la crema liscia. Possiamo anche farcire con crema chantilly. Versiamo nella sacca e farciamo i bignè facendo un buco nella parte bassa.

Per la glassa sciogliamo il cioccolato fondente tritato con la panna portata a bollore con zucchero e acqua, mescoliamo bene il tutto. Passiamo ogni bignè ripieno nel cioccolato e disponiamo sul vassoio. Se vogliamo completiamo con i zuccherini colorati o anche con ciuffi di panna.