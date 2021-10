Caprese, la ricetta della torta di Sal De Riso

E’ favolosa la caprese di Sal De Riso, la torta caprese di oggi 8 ottobre 2021 dalle ricette E’ sempre mezzogiorno. Ancora una ricetta dedicata, una torta dedicata con Sal De Riso, Questa volta è una figlia che dedica la torta caprese di Sal De Riso alla sua mamma e il risultato è davvero goloso. La caprese di E’ sempre mezzogiorno è speciale, servita su una base di salsa inglese alla vaniglia ma in più ciuffi di panna montata, palline di gelato al cioccolato su una base di crumble, tutto fatto in casa. Non perdete questa e le altre ricette di Sal De Riso da E’ sempre mezzogiorno, ecco come si fa la torta caprese con crema inglese e crumble.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Sal De Riso – Torta caprese

Ingredienti: 170 g di burro morbido, 170 g di zucchero al velo, 170 g di mandorle tostate in polvere, 40 g di fecola, 14 g di cacao in polvere, 170 g cioccolato fondente in polvere, 85 g di tuorli d’uova, 150 g di albumi, 4 g di lievito in polvere, ½ bacca di vaniglia, 2 g di sale

per la salsa inglese alla vaniglia: 125 ml di latte fresco intero, 128 ml di panna fresca, 80 g di tuorli d’uovo, 75 g di zucchero, 1 bacca di vaniglia, 30 ml di liquore alla vaniglia, la scorza di 1 arancia

per il crumble alle mandorle: 150 g di burro, 140 g di zucchero a velo, 190 g di farina 00, 38 g di mandorle in polvere

per completare: gelato al cioccolato fondente, panna montata, ribes, mandorle

Preparazione: montiamo il burro ammorbidito con lo zucchero a velo, uniamo i tuorli d’uovo, lavoriamo ancora. A parte versiamo le polveri setacciate, quindi farina, cacao e lievito per dolci, aggiungiamo le mandorle tritate e il cioccolato fondente grattugiato, mescoliamo e uniamo questo composto a quello con il burro, lavoriamo il tutto e aggiungiamo gli albumi montati a neve, mescoliamo con delicatezza e versiamo nello stampo imburrato e infarinato, mettiamo in forno statico 170° per circa 35 minuti, controlliamo la cottura.

Per la salsa inglese alla vaniglia versiamo latte, panne e scorza d’arancia nel pentolino, scaldiamo e uniamo il liquore e la vaniglia. Nella ciotola invece lavoriamo tuorli con lo zucchero e poi versiamo nel pentolino, mescoliamo subito e mettiamo sul fuoco, non facciamo bollire ma addensiamo, facciamo raffreddare.

Per il crumble nella ciotola versiamo tutti gli ingredienti e lavoriamo con la punta delle dita, otteniamo delle briciole che versiamo sulla teglia e mettiamo in forno a 170° fino a doratura. Facciamo raffreddare la torta e serviamo la caprese a fette sulla salsa inglese con un po’ di panna montata, un po’ di gelato con il crumble.