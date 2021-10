Ricette Antonella Ricci, pere caramellate e farcite

Che buone le pere caramellate e farcite, la ricetta di Antonella Ricci di oggi 11 ottobre 2021 per E’ sempre mezzogiorno, una vera delizia. In un solo colpo abbiamo frutta e dessert perché questa ricetta delle pere caramellate e farcite con crema al mascarpone è un vero dolce. Crumble e granella di pistacchi, panna montata e riduzione di vino per completare il dolce di oggi di Antonella Ricci. Ecco come si fanno le pere caramellate e farcite con crema, crumble e riduzione di vino. Non perdete però le altre ricette del lunedì di E’ sempre mezzogiorno, le ricette con Antonella Clerici.

Pere caramellate e farcite, la ricetta di Antonella Ricci per E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 2 pere Kaiser, 10 ml di succo di limone, 500 ml di vino rosso, 100 g di zucchero, ½ bacca di anice stellato, cannella, 1 foglia di alloro

per il crumble al pistacchio: 200 g di farina 00, 8 g di lievito per dolci, 100 g di burro morbido, 100 g di zucchero, 100 g di pistacchi tritati, 1 uovo grande

per la crema: 250 ml di panna fresca, 25 g di zucchero a velo, 100 g di mascarpone

Preparazione: sbucciamo le pere e le mettiamo in una ciotola con acqua e succo di limone, lasciamo almeno 10 minuti.

Nella pentola versiamo il vino rosso, lo zucchero, la bacca di anice stellato, alloro e cannella, scaldiamo. Scoliamo le pere e le mettiamo nella pentola, copriamo e facciamo andare per almeno 10 minuti dal bollore, si devono solo ammorbidire, facciamo raffreddare le pere in un piatto. Il liquido invece lo facciamo ridurre e raffreddare. Tagliamo le pere a metà e le scaviamo. La polpa senza i semi la mettiamo in una ciotola.

Facciamo il crumble impastando farina, zucchero, lievito e burro, impastiamo con la punta delle dita, otteniamo un composto di briciole. Uniamo i pistacchi tritati e l’uovo, impastiamo e otteniamo sempre delle briciole. Versiamo il composto sulla teglia foderata con la carta forno e mettiamo 30 minuti in frigo, ben coperto. Cuociamo in forno 20 minuti a 180°.

Passiamo alla crema e montiamo la panna con lo zucchero, poi uniamo mascarpone e solo alla fine anche la polpa di pere tritata al coltello.

Farciamo le pere con la crema e completiamo con la riduzione di vino, crumble e granella di pistacchi.