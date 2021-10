Ricette Antonella Ricci: fiordilatte ripieno di pasta

Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 7 ottobre 2021 la ricetta di Antonella Ricci del fiordilatte ripieno con la pasta e patate. Una ricetta E’ sempre mezzogiorno per un piatto unico perché abbiamo il primo e il secondo e in più che tutto il gusto originale dell’idea di Antonella Ricci. E’ una ricetta abbastanza veloce, non ci vuole poi così tanto tempo per cuocere le patate, rendere la carne in forno croccante e cuocere la pasta. Facciamo attenzione al fiordilatte, lo tagliamo con delicatezza per contenere la pasta e patate di Antonella Ricci. Non perdete questa e le altre ricette di E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici.

Fiordilatte ripieno di Antonella Ricci – E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 1 kg di fior di latte, 200 g di tubettini rigati, 2 patate gialle medie, 1 cipollotto fresco, 1 foglia di alloro fresco, brodo vegetale, 8 pomodorini gialli, formaggio grattugiato, origano secco, 100 g di lonza di maiale, sale e pepe

Preparazione: tagliamo la carne a fettine e poi a listarelle o a dadini, mettiamo in forno a 180° per 10 minuti o anche meno, deve diventare croccante.

Laviamo le patate, le peliamo e le tagliamo a dadini, le cuociamo pochi minuti in acqua bollente e poi scoliamo. Intanto, in padella facciamo soffriggere il cipollotto tritato con un po’ di olio e una foglia di alloro fresco, aggiungiamo le patate e facciamo cuocere e dorare, poi aggiungiamo il brodo vegetale e portiamo a bollore. Cuociamo in parte la pasta, va bene sia cotta a parte che nel brodo. Saliamo e pepiamo la pasta e patate e se vogliamo uniamo origano secco. Poi aggiungiamo i pomodorini gialli e portiamo a cottura aggiungendo il brodo necessario, poi formaggio grattugiato e mantechiamo.

Scaviamo il fiordilatte con un coltello, versiamo la pasta e patate nell’incavo e completiamo con la carne croccante.