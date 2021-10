Gelati di Max Scotti, la ricetta del Malaga fresco

Un altro gelato da preparare con le ricette di Max Scotti a E’ sempre mezzogiorno, il gelato Malaga fresco, il gelato con l’uva al rum. Da una base con tuorli, zucchero, latte condensato e altro al gusto Malaga con l’uva al rum che si aggiunge solo alla fine. La ricetta del gelato di Max Scotti di oggi 15 ottobre 2021 come sempre è senza gelatiera, tutto molto semplice. Se il gelato è anche per i bambini evitiamo il rum ovviamente. Max Scotti ha servito il gelato nelle coppette e Antonella Clerici non ha resistito. Proviamo questa ricetta di oggi del gelato di Massimiliano Scotti, la ricetta del gelato gusto Malaga con uva e rum.

Ricette E’ sempre mezzogiorno – Malaga fresco il gelato di Max Scotti

Ingredienti per 4 persone – 250 g di tuorli pastorizzati, 200 g di zucchero, 70 g di latte condensato, 400 g di latte intero, 600 g di panna, scorza di 1 limone, 1 bicchiere di rum scuro, 1 grappolo di uva bianca senza semi, 1 grappolo di uva rossa senza semi

Preparazione: laviamo l’uva e tagliamo gli acini a metà togliamo i semi e mettiamo in un contenitore, aggiungiamo il rum e copriamo, lasciamo in frigo anche tutta la notte.

Nella ciotola mettiamo i tuorli già pastorizzati con lo zucchero, montiamo, dobbiamo ottenere un composto spumoso. Aggiungiamo il latte condensato ma lo versiamo a filo perché dobbiamo continuare a montare il composto. Solo dopo aggiungiamo la panna e sempre a filo, sempre montando, poi il latte, sempre a filo. Montiamo il tutto e otteniamo un composto che non deve essere spumoso. Versiamo il tutto in un contenitore e mettiamo nel congelatore per almeno 5 ore.

Al momento di servire il gelato completiamo con l’uva al rum, ovviamente se il gelato è anche per i bambini evitiamo quest’ultimo passaggio.

