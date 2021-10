I cornetti al burro di Fulvio Marino, la ricetta delle brioche fatte in casa

Cornetti al burro, la ricetta dolce di Fulvio Marino di oggi 19 ottobre 2021, la ricetta E’ sempre mezzogiorno da non perdere. I cornetti del panettiere di Fulvio Marino, le brioscine che faranno impazzire tutti. E’ una ricetta dei cornetti al burro molto veloce, un impasto semplice da fare e una lievitazione prima in frigo e poi solo due ore prima di mettere i cornetti in forno. Il suggerimento di Fulvio Marino è anche quello di congelare i cornetti e tirarli fuori quando servino, la notte prima. Ecco la ricetta delle brioche E’ sempre mezzogiorno con ripieno di panna o Nutella.

Ricette Fulvio Marino E’ sempre mezzogiorno – La ricetta dei cornetti fatti in casa

Ingredienti: 1 kg di farina tipo 0 forte, 300 g di acqua, 200 g di burro, 140 g di zucchero, 20 g di sale, 20 g di lievito fresco di birra, 150 g di lievito madre, 4 uova

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina, il lievito di birra sbriciolato e il lievito madre (se non abbiamo il lievito madre lasciamo il lievito di birra e aggiungiamo altri 40 g di acqua), aggiungiamo quasi tutta l’acqua della ricetta, lo zucchero, impastiamo e uniamo le uova già un pochino sbattute a parte, impastiamo e poi uniamo il sale e il resto dell’acqua, impastiamo e aggiungiamo adesso il burro a pomata inserito lentamente, impastiamo. Abbiamo un composto il più liscio possibile che mettiamo in frigo per 12 ore ben coperto per fare rapprendere il burro.

Versiamo l’impasto ben rappreso e molto freddo sul tavolo, ci aiutiamo con un leggero velo di farina e stendiamo con il mattarello ottenendo un rettangolo di mezzo centimetro. Con il tarocco e sempre un filino di farina rifiliamo e abbiamo un rettangolo perfetto. I ritagli li possiamo riutilizzare. Tagliamo il rettangolo in triangoli e facciamo la laminazione casalinga, quindi spalmiamo il burro morbido sui triangoli e arrotoliamo su se stesso ogni triangolo partendo dalla parte larga. Adesso o facciamo lievitare fino al raddoppio, quindi circa 2 ore coperti oppure disponiamo i cornetti sulla teglia e mettiamo nel congelatore. Quando poi ci servono li tiriamo fuori la notte prima, facciamo lievitare e al mattino mettiamo in forno. In ogni caso mettiamo in forno a 180° per 15 minuti circa, dipende dalle dimensioni. Completiamo con un po’ di miele in superficie o con il ripieno di panna, crema o Nutella.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".