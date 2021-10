Mezzogiorno cake, la torta di pasta frolla di Antonio Paolino per le ricette dolci di oggi 22 ottobre 2021 di E’ sempre mezzogiorno. E’ una torta orologio davvero molto carina ma questa cake di pasta frolla con ganache e frutta fresca è una golosa idea per ogni altro momento. Non solo un orologio ma possiamo creare anche un altro coperchio per questa torta E’ sempre mezzogiorno oppure lasciare la frutta fresca come unica decorazione. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno. Ecco come si fa una pasta frolla in modo molto semplice.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Antonio Paolino – Mezzogiorno cake di pasta frolla

Ingredienti – per la pasta frolla bianca: 500 g di farina 00, 300 g di burro, 200 g di zucchero a velo, 4 tuorli, 1 arancia, sale

per la pasta frolla al cacao: 150 g di pasta frolla, cacao amaro

per la ganache: 300 g di cioccolato fondente, 200 g di panna fresca liquida

per guarnire: 200 g di frutta fresca di stagione

Preparazione: per la pasta frolla iniziamo versando nella ciotola il burro a pezzetti, un pizzico di sale, la farina e impastiamo, possiamo farlo a mano o nella planetaria, dobbiamo ottenere un composto sabbioso. Aggiungiamo lo zucchero, la scorza grattugiata dell’arancia e impastiamo, aggiungiamo i tuorli e completiamo velocemente l’impasto, non dobbiamo lavorare a lungo la pasta.

A 150 g di pasta frolla bianca aggiungiamo il cacao amaro, più o meno un cucchiaino, impastiamo. Avvolgiamo i due panetti nella pellicola e mettiamo in firgo per almeno 30 minuti.

Stendiamo la pasta frolla bianca in due dischi, uno più grande per la base, spessi circa mezzo cm. Il disco grande lo disponiamo nello stampo a cerniera, abbiamo base e bordi di frolla. Bucherelliamo la base e mettiamo in forno 18 minuti a 175°. Facciamo raffreddare.

Prepariamo intanto la ganache, facciamo bollire la panna, aggiungiamo il cioccolato a pezzetti, mescoliamo e facciamo sciogliere, mettiamo in frigo coperto, si deve ben rapprendere.

Con la frolla al cacao possiamo creare i numeri dell’orologio che adagiamo sul disco di frolla bianco, cuociamo in forno a 175° facciamo dorare.

Versiamo la ganache nel guscio di frolla, decoriamo con frutta di stagione, copriamo se vogliamo con il disco orologio.

