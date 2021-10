Tarte tatin con caramello al caffè, la ricetta di Chloe Facchini

Che bontà la tarte tatin con caramello al caffè, la ricetta della tarte tatin con le pere, una vera delizia. E’ una delle ricette E’ sempre mezzogiorno di Chloe Facchini, possiamo fare questa torta anche con le mele. La vera delizia è il caramello al caffè, quindi immaginate il gusto dell’ottima pasta frolla fatta in casa, delle pere caramellate al caffè e se vogliamo serviamo ogni fetta di dolce con la panna montata. Possiamo anche preparare la pasta frolla con largo anticipo, la conserviamo in frigo e poi facciamo il caramello, le pere caramellate. Ecco la ricetta di oggi 26 ottobre 2021 di Chloe Facchini per i dolci E’ sempre mezzogiorno.

La ricetta della tarte tatin con caramello al caffè, ricette Chloe Facchini

Ingredienti – per le pere caramellate: 1 kg di pere, 75 g di burro, 200 g di zucchero, 1 cucchiaino di caffè macinato

per la pasta frolla: 250 g di burro, 200 g di zucchero semolato, ½ bacca di vaniglia, 4 uova, 500 g di farina 00, 30 g di caffè macinato

per completare: panna montata non zuccherata, chicchi di caffè

Preparazione: iniziamo dalla frolla, è quella classica, quella della nonna a cui volendo possiamo aggiungere un pizzico di lievito e fare altri dolci. Per questa ricetta non lo aggiungiamo e nella ciotola lavoriamo il burro già ammorbidito con il caffè macinato e lo zucchero, mescoliamo benissimo e solo dopo uniamo le uova già sbattute, mescoliamo. Alla fine uniamo la farina e completiamo l’impasto. Avvolgiamo nella pellicola e mettiamo in frigo 30 minuti.

Scaldiamo la padella e versiamo lo zucchero per le pere, facciamo sciogliere e scurire, non tocchiamo, non aggiungiamo altro, solo quando è ben dorato uniamo il burro e il caffè, mescoliamo e facciamo sciogliere.

Sbucciamo le pere, tagliamo a metà, togliamo i semi e disponiamo in padella, facciamo andare qualche minuto, le giriamo, s devono caramellare, facciamo raffreddare.

Foderiamo lo stampo con la carta forno, disponiamo le pere e versiamo sopra il caramello. Stendiamo la frolla e otteniamo un disco spesso mezzo cm, disponiamo sul caramello e mettiamo in forno a 180° per circa 35 minuti. Facciamo un po’ raffreddare ma non del tutto e capovolgiamo sul piatto. Possiamo servire ogni fetta con panna montata e chicchi di caffè.

