Vol au vent ai quattro formaggi, la ricetta di Chloe Facchini

E’ Chloe Facchini che suggerisce la ricetta dei vol au vent per E’ semore mezzogiorno oggi 14 settembre 2021. E’ la ricetta golosa con la fonduta di formaggi, infatti è la ricetta dei cestini di pasta sfoglia ai quattro formaggi, una vera delizia per tutti. Chloe Facchini è nel cast di E’ sempre mezzogiorno di questa nuova edizione, con lei le ricette francesi, l’attenzione ai dettagli che rendono tutto meno complicato in cucina. Con Chloe Facchini la ricetta dei col ai vent, i cestini di pasta sfoglia con fonduta di formaggi per un antipasto o un aperitivo delizioso. Possiamo anche congelarli o prepararli il giorno prima, basterà scaldarli.

La ricetta dei vol au vent ai quattro formaggi da E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 2 rotoli di pasta sfoglia, 1 tuorlo, 50 ml di panna fresca, farina per spolvero – 100 g di gorgonzola dolce, 100 g di fontina grattugiata, 100 g di pecorino grattugiato, 100 g di camembert, 150 g di panna fresca, 50 ml di vino bianco

Preparazione: abbiamo la pasta sfoglia già pronta che lasciamo in frigo fino al momento dell’utilizzo. Stendiamo la pasta e ritagliamo i dischetti con il coppapasta. Per ogni vol au vent servono due dischi. Li adagiamo tutti sulla teglia foderata con la carta forno. Sovrapponiamo i due dischi di pasta sfoglia e con il coppapasta coppiamo il disco superiore. Spennelliamo con il tuorlo d’uovo sbattuto con la panna. Mettiamo 15 minuti massimo 20 minuti a 180° C. Avremo il vola u vent con il coperchio che verrà via facilmente.

Versiamo l’acqua nella pentola, facciamo bollire e dentro adagiamo un pentolino più piccolo e ben alto, facciamo sciogliere i formaggi a pezzi e quelli grattugiati, quindi gorgonzola, pecorino, fontina e camembert. Uniamo anche la panna e il vino bianco, mescoliamo e poi una volta sciolto tutto filtriamo la crema. Versiamo quindi la fonduta nei col au vent, possiamo aggiungere ciò che vogliamo. Possiamo riscaldare a 200° C per 5 minuti.