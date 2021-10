Torta di crema e mele, la ricetta di oggi di Natalia Cattelani

La ricetta della torta di crema e mele di Natalia Cattelani, il dolce di oggi 27 ottobre 2021 di E’ sempre mezzogiorno. La torta di mele con la crema, un’altra ricetta per una torta con le mele molto golosa. E’ una delle ricette per torta di mele da provare subito, con la crema che mettiamo nell’impasto, va quindi tutto in forno, è davvero una delle torte di mele di E’ sempre mezzogiorno più golose. Natalia Cattelani come sempre propone ricette di dolci da fare in casa in modo semplice. Ecco la ricetta di oggi della torta di crema e mele di Natalia Cattelani, la torta di oggi 27 ottobre di E’ sempre mezzogiorno.

Ricette dolci Natalia Cattelani – Torta di crema e mele di Natalia Cattelani

Ingredienti – Per la torta: 4 mele, 3 uova, scorza e succo di limone, 160 g di zucchero, 40 g di burro, 40 ml di olio di semi, 150 g di yogurt alla vaniglia, 320 g di farina 0, 1 bustina di lievito per dolci

Per la crema: 2 tuorli, 250 g di latte intero, 20 g di amido di mais, 80 g di zucchero semolato, 1 cucchiaino di estratto di vaniglia – lamelle di mandorle e confettura di albicocche

Preparazione: nella pentola mettiamo i due tuorli d’uovo, lo zucchero, l’amido di mais, la vaniglia (bacca di vaniglia o vanillina o anche scorza di limone) e mescoliamo con la frusta a mano, aggiungiamo il latte caldo, mettiamo sul fuoco e mescoliamo sempre cuocendo fino a quando si addensa. Possiamo fare la crema anche sul microonde mescolando ogni tanto.

Tagliamo tre mele a pezzetti e senza buccia. Una mela la tagliamo invece a fettine sottili, tutte uguali lasciando la buccia.

Per la torta rompiamo le uova nella ciotola, uniamo lo zucchero e lavoriamo il tutto, uniamo olio, burro fuso ma non caldo, continuiamo a lavorare e uniamo lo yogurt, scorza di limone e succo di limone, alla fine farina e lievito, mescoliamo bene il tutto. Aggiungiamo le mele a pezzetti senza buccia, amalgamiamo. Versiamo metà del composto nello stampo foderato con la carta forno o imburrato e infarinato. Livelliamo e aggiungiamo ciuffi di crema, circa la metà di quella preparata. Aggiungiamo il resto del composto, livelliamo e decoriamo con le fettine di mela con la buccia. Completiamo con il resto della crema pasticcera e lamelle di mandorle. Mettiamo in forno a 180° per 45 minuti. Spennelliamo con confettura di albicocche e gustiamo la torta di oggi.

