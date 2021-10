Zuppa inglese, la ricetta di Sal De Riso

Dalle ricette di Sal De Riso per E’ sempre mezzogiorno la zuppa inglese a modio mio. Ovviamente il modo è quello di Sal De Riso e questa ricetta della zuppa inglese ci piace davvero tantissimo. Tre strati di pan di Spagna rosso che è davvero semplice da fare, basta aggiungere dell’ottimo colorante. Due strati di crema, la golosa meringa e poi non dimentichiamo gli aromi, il cioccolato e la pazienza. Ecco la ricetta del dolce di oggi 29 ottobre 2021 di Sal De Riso, la zuppa inglese da E’ sempre mezzogiorno. Non perdete le altre ricette dalla cucina di Antonella Clerici.

Ricette Sal De Riso E’ sempre mezzogiorno – Zuppa inglese a modo mio

Ingredienti – per il Pan di Spagna rosso: 400 g di uova, 80 g di tuorlo d’uovo, 240 g di zucchero, 120 g di farina, 120 g di fecola di patate, ½ bacca di vaniglia, 1 g di colorante rosso

per la crema pasticcera: 550 ml di latte, 200 ml di panna, 270 g di tuorlo d’uovo, 225 g di zucchero, 60 g di amido di mais, 1 ½ bacca di vaniglia, 3 g di sale, 100 g di cioccolato fondente

per la bagna all’alchermes: 170 g di zucchero, 250 ml di acqua, la scorza di 1 arancia, 1 bacca di vaniglia, 1 stecca di cannella, 85 ml di alchermes

per la meringa svizzera: 175 g di albumi, 250 g di zucchero, bacca di vaniglia

per la farcitura: cubetti di arancia canditi, cioccolato fondente tritato, gelatina all’alchermes

Preparazione: per la base lavoriamo le uova, tutte, con zucchero e colorante rosso, montiamo benissimo e solo dopo uniamo farina e fecola, mescoliamo bene e versiamo il tutto nello stampo imburrato, mettiamo in forno a 180° per minimo 35 minuti.

Per la bagna acqua, zucchero, vaniglia, scorza di arancia e cannella, portiamo a bollore, togliamo dal fuoco e uniamo il liquore, mescoliamo e facciamo raffreddare.

Per la meringa lavoriamo albume e zucchero e portiamo a 60° sempre mescolando, poi versiamo nella ciotola e lavoriamo a lungo con le fruste fino a raffreddare il tutto.

Per la crema scaldiamo il latte con la panna e la vaniglia. A parte lavoriamo i tuorli con lo zucchero, uniamo l’amido, mescoliamo bene e aggiungiamo qui il latte o versiamo il tutto nel latte. Mescoliamo e cuociamo su fiamma bassa sempre mescolando. Dividiamo la crema e in una metà aggiungiamo il cioccolato tritato, mescoliamo subito. Facciamo raffreddare e versiamo le due creme nelle due sacche o in due bustine per alimenti.

Rifiliamo il pan di Spagna già tagliamo in tre parti, sul primo strato che inzuppiamo con la bagna facciamo dei ciuffi di crema al cioccolato. Altro pan di Spagna, altra bagna e ciuffi di crema semplice. Ancora altro pan di Spagna, altra bagna e adesso ciuffi di meringa che se vogliamo possiamo bruciare con la fiamma. Competiamo con cioccolato e mettiamo in frigo.

