Torta soffice golosa, la ricetta dolce di Natalia Cattelani

La ricetta della torta soffice e golosa di Natalia Cattelani, il dolce di oggi 4 novembre 2021 da E’ sempre mezzogiorno. Una torta che è diversa dalle solite, un impasto fatto con il lievito di birra disidratato, doppia lievitazione un ripieno di cioccolato e noci ma in più c’è anche la confettura di marmellate di arance. Che bella idea questa ricetta della torta con ripieno di cioccolato e noci di Natalia Cattelani per le nuove ricette dolci E’ sempre mezzogiorno. E’ anche una torta perfetta per il Natale e soprattutto per tutto l’inverno. Ecco la ricetta della torta di oggi di Natalia Cattelani.

Ricette Natalia Cattelani E’ sempre mezzogiorno – Torta soffice e golosa

Ingredienti: 300 g di farina 0, 150 g di farina manitoba, 3 uova, 100 ml di latte, 80 g di zucchero, 7 g di lievito di birra disidratato, 80 g di burro morbido, scorza di limone grattugiata

Per la farcitura: 150 g di cioccolatini fondenti, 150 g di noci sgusciate, 250 g di marmellata di arance – 1 uovo per spennellare e altra confettura di arance

Preparazione: nella ciotola versiamo le due farine, le uova intere, il lievito di birra disidratato, lo zucchero, il latte, la scorza di limone grattugiata e lavoriamo il tutto, meglio se con la planetaria. Se abbiamo tempo attendiamo 10 minuti e facciamo riposare l’impasto; solo alla fine aggiungiamo il burro morbido e completiamo l’impasto. Facciamo lievitare 2 ore circa a temperatura ambiente, deve raddoppiare il suo volume.

Intanto, passiamo alla farcitura e nella ciotola mettiamo le noci sbriciolate in modo grossolano, il cioccolato tritato al coltello e anche la confettura, mescoliamo

Stendiamo l’impasto con il mattarello, otteniamo un rettangolo di 35×45 e sopra creiamo delle strisce di ripieno, tre strisce sulla lunghezza ma lasciando libero un bel po’ di bordo. In questo modo sovrapponiamo un lembo di pasta sul primo ripieno, lo stesso facciamo dall’altro lato e schiacciamo bene con le dita. Sovrapponiamo ancora sul ripieno centrale, arrotoliamo tutto e abbiamo un filone che chiudiamo bene alle estremità.

Usiamo uno stampo da 28 cm meglio con cerniera, se abbiamo lo staccante lo spennelliamo nello stampo oppure procediamo nel modo classico con burro e farina. Meglio se sul fondo dello stampo disponiamo un disco di carta forno.

Tagliamo il rotolone a pezzi tutti uguali e disponiamo in piedi nella teglia. Avremo 12 fette di rotolone. Spennelliamo con l’uovo sbattuto e lasciamo lievitare altri 30 minuti. Mettiamo in forno a 180° per 40 minuti, poi spennelliamo con la confettura un po’ diluita con l’acqua, facciamo raffreddare s gustiamo a pezzi.

