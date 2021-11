Biscotti Tetù e Teio, ricette dolci di Giusina in cucina

Nuove ricette di Giusina in cucina e la ricetta dei biscotti siciliani Tetù e Teio è da provare subito. Sono i biscotti fatti con la farina 00 e con la farina di mandorle, i biscotti dello scambio magari tra bambini. Giusina in cucina prepara questi biscotti al cacao e semplici, bianchi ma poi aggiunge anche la glassa che rende i tetù e teio ancora più golosi. Sono biscotti che si preparano il primo e il 2 novembre ma si possono ovviamente preparare sempre. C’è un racconto, che la notte tra il primo e il 2 novembre i defunti portavano i dolcetti ai loro cari bambini. Giusina li ricorda quei dolcetti che trovava al suo risveglio. Non perdete questa e le altre ricette dei biscotti con glassa di Giusina Battaglia.

Ricette Giusina in cucina 6 novembre 2021 – Biscotti Tetù e Teio

Ingredienti: 500 g di farina 00, 150 g di farina di mandorle, 150 g di zucchero, 150 g di strutto, 1 uovo, 1 bustina di vanillina, 1 pizzico di bicarbonato, 1 pizzico di sale, 150 ml di latte intero, 2 cucchiai cacao amaro in polvere

Per la glassa bianca: 250 g di zucchero a velo, 2 albumi, 2 cucchiai di succo di limone

Per la glassa al cacao: 250 g di zucchero a velo, 2 albumi e cacao amaro

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina 00, aggiungiamo la farina di mandorle, lo zucchero semolato, lo strutto, un uovo intero che magari prima proviamo in una ciotolina, un pizzico di bicarbonato, un pizzico di sale, una bustina di vanillina. Iniziamo a impastare con il gancio a foglia e poi un po’ alla volta aggiungiamo a filo il latte. La frolla deve diventare bella corposa. Possiamo lavorare a mano ma meglio se lavoriamo l’impasto nella planetaria.

Versiamo un po’ di farina sul tavolo e dividiamo l’impasto in due parti. In una aggiungiamo il cacao e completiamo l’impasto, abbiamo la frolla al cacao. Lavoriamo un po’ anche la frolla bianca, ma velocemente.

Facciamo delle palline sia bianche che al cacao ma Giusina fa delle forme un po’ strane, palline non perfette, un po’ schiacciate in vari punti. Disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno e mettiamo in forno a 170° per circa 30 minuti, modalità statica.

Per la glassa bianca versiamo nella ciotola lo zucchero a velo, gli albumi, il succo di limone, montiamo. Per la glassa al cacao montiamo lo zucchero a velo con 2 albumi e il cacao amaro. Se non abbiamo la planetaria montiamo a mano con la frusta.

Spennelliamo i biscotti bianchi con la glassa al limone e i biscotti scuri con la glassa al cacao. Mettiamo in forno 5 minuti a 170° per farli asciugare.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".