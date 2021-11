Girelle al caffè, la ricetta dolce di Fulvio Marino

Buonissime le girelle al caffè di Fulvio Marino per le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 8 novembre 2021. La ricetta dolce E’ sempre mezzogiorno di oggi è da non perdere, sono le girelle al caffè. L’impasto è fatto con latte e caffè e già questo rende le broche di Fulvio Marino molto golose. In più c’è il ripieno con le amarene e con il cioccolato tritato ma possiamo scegliere anche un’altra farcia per le girelle di Fulvio Marino. Non perdete questa e le altre ricette dolci E’ sempre mezzogiorno e le altre idee della puntata del lunedì con Antonella Clerici. Ecco come si fanno le girelle amarene e cioccolato.

Ricette Fulvio Marino E’ sempre mezzogiorno – Girelle al caffè

Ingredienti: 1 kg di farina tipo 0 forte, 250 g di uova, 25 g di lievito di birra, 150 g di latte, 150 g di caffè, 180 g di zucchero, 20 g di sale, 150 g di burro

Per farcire: 100 g di amarene sciroppate, 100 g di cioccolato a scaglie – chicchi di caffè

Preparazione: facciamo il caffè e lo facciamo raffreddare. Nella ciotola versiamo la farina, le uova già un po’ sbattute, il lievito di birra sbriciolato, quasi tutto il latte e il caffè fatto raffreddare, impastiamo e aggiungiamo lo zucchero semolato, impastiamo e aggiungiamo il sale e il resto del latte. Impastiamo e completiamo con il burro morbido e aggiunto un po’ alla volta, facciamo bene incorporare. Copriamo con la pellicola e mettiamo in frigo per 12 ore, fondamentale per gli impasti brioche.

Sul tavolo versiamo un pochino di farina e disponiamo l’impasto, stendiamo con le mani, abbiamo un rettangolo, spolveriamo con pochissima farina e passiamo con il mattarello per uniformare la pasta.

Farciamo versando le amarene con parte del loro succo, schiacciamo e disponiamo sul rettangolo, aggiungiamo il cioccolato fondente tritato, vanno bene anche le gocce di cioccolato.

Arrotoliamo dalla parte lunga, abbiamo il filone che allunghiamo leggermente e tagliamo le girelle, più o meno 15. Disponiamo sulla teglia imburrata e leggermente distanziate. Facciamo rilassare le girelle, devono raddoppiare il loro volume, ricordiamo di coprirle. Mettiamo in forno statico a 180° per circa 15 minuti. Se vogliamo poi completiamo con i chicchi di caffè prima di servire.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".