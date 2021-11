Ricette Francesca Marsetti: crostata dell’orso Yoghi

Buonissima la crostata di mele di Francesca Marsetti vista oggi 10 novembre 2021 a E’ sempre mezzogiorno. La ricetta della crostata di mele, la crosta dell’orso Yoghi, così ghiotto di mele e miele ed ecco la sua torta. Una ricetta di crostata con le mele E’ sempre mezzogiorno davvero facile perché le mele semplicemente le condiamo e diventano il nostro ripieno per un dolce che piacerà a tutti. Possiamo anche fare la crostata di mele di Francesca Marsetti comprando la pasta brisé o usando la pasta frolla. Ecco la ricetta del dolce con le mele da E’ sempre mezzogiorno.

Ricette dolci E’ sempre mezzogiorno – Crostata di mele orso Yoghi di Francesca Marsetti

Ingredienti – per la pasta brisé: 320 g di farina, 100 ml di acqua, 225 g di burro, 20 g di zucchero, sale

per il ripieno: 1 kg di mele, 100 g di zucchero di canna, 25 g di amido di mais, 50 g di burro, la scorza di ½ limone, 40 g di miele, cannella in polvere

per lucidare: 1 tuorlo, 15 ml di acqua, 40 g di zucchero semolato

Preparazione: iniziamo dalla pasta brisè che però possiamo anche comprare già pronta. Nella ciotola versiamo la fatina, il burro freddo di frigo a pezzetti, impastiamo con la punta delle dita, poi versiamo lo zucchero, un po’ di sale e impastiamo, aggiungiamo l’acqua fredda e impastiamo velocemente. Meglio se usiamo la planetaria. Avvolgiamo il panetto nella pellicola e mettiamo in frigo minimo per 30 minuti.

Dividiamo l’impasto un due e con l’aiuto del mattarello otteniamo due dischi spessi meno di mezzo cm. Disponiamo il primo disco nello stampo per crostata già imburrato.

Per il ripieno sbucciamo le mele e tagliamo a dadini piccoli, il più simili possibile. Condiamo con cannella, zucchero di canna, scorza di limone grattugiata, l’amido di mais mescoliamo e uniamo il miele, il burro fuso e mescoliamo ancora. Versiamo tutto nella base di pasta brisè e copriamo con l’altro disco di pasta. Sigilliamo bene i bordi e bucherelliamo la torta con la forchetta. Spennelliamo il mix di tuorlo con acqua e zucchero semolato. Mettiamo in forno a 175° per circa 50 minuti. Controlliamo soprattutto la cottura del fondo.

