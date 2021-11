Ricette Mauro Improta: bombe di nocciola e cioccolato

Buonissime le bombe di nocciola e cioccolato di Mattia e Mauro Improta, una delle ricette dolci E’ sempre mezzogiorno da provare subito. 17 novembre 2021 e le ricette di Mauro Improta sono sempre da copiare. Raramente lo chef napoletano propone un dolce ma quando lo fa il successo è garantito. L’dea di questi tortini al cioccolato con glassa al cioccolato e nocciole, caramello delizioso, una golosità che non possiamo perdere. Di seguito tutti i passaggi per fare i tortini, per la glassa al cioccolato, per il caramello. Potremmo anche fare un ciambellone magari con queste indicazioni, sarebbe più semplice per chi non ha gli stampini.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Mattia e Mauro Improta – Bombe di nocciola e cioccolato

Ingredienti: 160 g di cioccolato fondente, 160 g di nocciole tritate, 3 uova, 130 g di burro, 110 g di zucchero, sale

per il caramello alle nocciole: 100 g di zucchero, 50 ml di acqua, 80 g di nocciole tritate

Per la glassa: 400 g di cioccolato al latte, 100 g di cioccolato fondente, 125 g di pasta di nocciole, 70 g di granella di nocciole, 20 ml di olio semi

Preparazione: separiamo le tre uova, gli albumi li montiamo con un pizzico di sale, montiamo bene con la frusta elettrica, a neve.

I tuorli invece li lavoriamo benissimo con lo zucchero, aggiungiamo poi il cioccolato fondente e fuso ma non caldo, uniamo la farina di nocciole e lavoriamo il tutto. Solo dopo uniamo il burro fuso e mescoliamo ancora. Adesso possiamo aggiungere gli albumi montati a neve ma solo un po’ alla volta e lavorando con delicatezza. Versiamo il composto negli stampini piccoli già imburrati e infarinati. Mettiamo in forno 20 minuti a 180°, togliamo dal forno, facciamo intiepidire e togliamo dagli stampini le bombe.

Passiamo al caramello e nel pentolino versiamo acqua e zucchero, portiamo a bollore e facciamo andare fino a quando scurisce un po’, aggiungiamo le nocciole tritate, mescoliamo sempre sul fuoco basso e versiamo il caramello sulla carta forno, copriamo con altra carta forno e passiamo il mattarello, dobbiamo livellare e rendere sottile. Facciamo raffreddare benissimo.

Passiamo alla glassa e sciogliamo il cioccolato al latte e il fondente, uniamo la pasta di nocciole, le nocciole tritate, l’olio di semi, mescoliamo ed è pronta.

Versiamo la glassa sulle bombe e completiamo con nocciole tritate e caramello a pezzetti.

