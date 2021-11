Red velvet, la ricetta della torta di Natalia Cattelani

E’ sempre bellissima da vedere la red velvet e la ricetta di Natalia Cattelani è perfetta. E’ la torta che Natalia Cattelani ha mostrato oggi 25 novembre 2021 tra le ricette E’ sempre mezzogiorno. Deliziosa la crema con cui farcisce la torta, strati che non sono con la crema al burro ma con la crema fatta con mascarpone, panna e formaggio spalmabile. E’ la torta delle grandi occasioni, è la torta rossa che possiamo trasformare anche in un altro colore, basta cambiare il colorante alimentare. Il rosso è però il risultato più bello, una red velvet è perfetta anche per il Natale. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno.

Ricette dolci Natalia Cattelani, red velvet E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti – per la base: 250 g di farina 0, 10 g di cacao amaro, ½ cucchiaino di sale, 1 cucchiaino di lievito per dolci, 120 g di burro morbido, 300 g di zucchero, 2 uova, 120 g di yogurt bianco naturale, 120 ml di latte intero, colorante rosso in gel, 1 cucchiaino di bicarbonato, 1 cucchiaino di aceto bianco, sale

per la crema: 400 ml di panna montata, 250 g di formaggio spalmabile, 250 g di mascarpone, 150 g di zucchero a velo vanigliato

per decorare: ribes rossi

Preparazione: per la base uniamo il burro morbido con lo zucchero, usiamo le fruste per lavorare bene e poi aggiungiamo le uova uno alla volta, lavoriamo sempre. In un’altra ciotolina uniamo il latte con lo yogurt e il colorante rosso, mescoliamo bene. In un’altra ciotola uniamo farina, lievito e cacao setacciati. Aggiungiamo un po’ alla volta le polveri al composto con il burro, lavoriamo alternando con il latte e yogurt. Otteniamo un composto liscio, aggiungiamo aceto e bicarbonato, mescoliamo subito.

Versiamo il tutto nello stampo da 24 cm di diametro già imburrato e infarinato. Mettiamo in forno 175° per 1 ora.

Lavoriamo il formaggio spalmabile con il mascarpone e lo zucchero a velo, alla fine uniamo la panna montata. Tagliamo la torta fatta raffreddare, farciamo uno o due strati con la crema che aggiungiamo anche sopra, livelliamo bene e completiamo con i ribes rossi.

