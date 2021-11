Coppa mascarpone, arancia e crêpes, la ricetta di Daniele Persegani

Una coppa mascarpone e arancia e il dolce di Daniele Persegani è servito. E’ la ricetta del dessert di oggi 29 novembre 2021 per le ricette E’ sempre mezzogiorno. Zia Cri è tornata nello studio di E’ sempre mezzogiorno ma per il momento non ha ancora messo piede in cucina ed è ancora una volta la ricetta di Daniele Persegani che vi suggeriamo di non perdere. Antonella Clerici aveva promesso le ricette di Natale in anticipo e infatti sono arrivate. La ricetta della coppa mascarpone e arancia è da provare, perfetta anche con il freddo che ormai è arrivato. E’ una delle ricette dolci di Daniele Persegani che sorprendono perché prepariamo le crepes e la crema e poi diventa la coppa mascarpone e arancia. Ecco la ricetta

Coppa mascarpone e arancia di Daniele Persegani – Ricette E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti – per la crema: 700 g di mascarpone, 8 tuorli, 260 g di zucchero, 400 ml di panna montata, 2 baccelli di vaniglia, 2 bicchierini di liquore all’arancia, la scorza di 2 aranceper le crèpes: 200 ml di latte, 2 uova, 70 g di farina, 1 cucchiaio di cacao dolce, 1 noce di burro

Preparazione: nella pentola versiamo lo zucchero e un pochino di acqua, raggiungiamo i 121°. A parte montiamo i tuorli. Versiamo a filo lo zucchero nei tuorli ma continuiamo a montare fino a fare raffreddare bene il tutto. Aggiungiamo adesso la vaniglia e il liquore all’arancia, mescoliamo.

In un’altra ciotola lavoriamo il mascarpone, aggiungiamo la panna montata, mescoliamo adesso con delicatezza. Uniamo i due composti, aggiungiamo il composto con il mascarpone ai tuorli e amalgamiamo bene il tutto. Copriamo e mettiamo in frigo, deve diventare ben freddo.

Passiamo adesso alle crepes e sbattiamo le uova con la farina e il cacao dolce setacciati, uniamo il latte in due tempi e otteniamo un composto liscio.

Scaldiamo la padella, imburriamo e versiamo un mestolo di pastella, facciamo cuocere sui due lati. Tagliamo le crepes come se fossero tagliatelle sottili e ne mettiamo un po’ nella coppa, sopra aggiungiamo la crema, altre tagliatelle di crepes e poi scorza d’arancia caramellata e zucchero a velo.

