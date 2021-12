Ruota festosa di Natale, la ricetta di Natalia Cattelani

Che delizia la ruota festosa di Natalia Cattelani, la ricetta dolce per Natale, una ricetta perfetta non solo per un dolce da gustare ma anche da proporre come centrotavola. Infatti la ruota festosa è una corona che possiamo decorare non solo con la granella di zucchero, la frutta secca e le ciliegie rosse candite ma anche con un bel nastro rosso. Come sempre le ricette dolci di Natalia Cattelani sono semplici, lei spiega sempre tutto nel dettaglio e le sue ricette per E’ sempre mezzogiorno sono quelle delle mamme, di chi adora preparare in poco tempo qualcosa di buono per la famiglia. Ecco la ricetta della ruota dolce di Natalia Cattelani.

Ruota festosa di Natale di Natalia Cattelani – Ricette E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 350 g di farina 0, 120 g di zucchero, 100 g di yogurt intero, 2 tuorli, 60 ml di olio evo, 3 cucchiaini di lievito per dolci, un cucchiaino di estratto di vaniglia

per la farcitura: 250 g di confettura di prugne, 15 g di cacao amaro, polvere di caffè, 50 g di noci tritate

per completare: 1 uovo, granella di zucchero, ciliegine rosse candite

Preparazione: iniziamo dalla base e nella ciotola versiamo i tuorli, lo zucchero, lavoriamo e uniamo lo yogurt e l’olio di oliva, mescoliamo e aggiungiamo un po’ alla volta la farina setacciata, alla fine aggiungiamo il lievito setacciato e completiamo l’impasto. Se necessario aggiungiamo un pochino di farina, dipende dalla grandezza dei tuorli. Copriamo l’impasto.

Passiamo alla farcitura e nella ciotola mettiamo il cacao amaro in polvere, le noci sbriciolate, la confettura di prugne, se vogliamo possiamo aggiungere anche un po’ di liquore o altro. Mescoliamo il tutto.

Stendiamo l’impasto, otteniamo un rettangolo spesso circa 1 cm. Il consiglio è di fare un rettangolo di 30×40 cm. Versiamo la farcia sulla base, spalmiamo ma lasciamo libero tutto il bordo, circa 1 cm. Arrotoliamo dal lato lungo e poi tagliamo il filone ripieno a fette spesse 2 cm, tutte uguali. Disponiamo le fette nello stampo rotondo già imburrato e con la base foderata con la carta forno. Le fette le disponiamo a raggiera lasciando libero il centro. L’estremità delle fette disposte verso il centro le sovrapponiamo leggermente. Dobbiamo formare una corona.

Spennelliamo con l’uovo sbattuto e aggiungiamo sopra la granella di zucchero e le ciliegie candite. Mettiamo in forno a 170° per 35 minuti.

