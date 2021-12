Pan di zenzero, la ricetta di Fulvio Marino

Il pan di zenzero lo conosciamo tutti ma la versione del pan di zenzero di Fulvio Marino è davvero unica. Tra le ricette E’ sempre mezzogiorno di Natale e Capodanno ecco la ricetta di un filone di pan di zenzero. Nella ricetta di oggi 27 dicembre 2021 di Fulvio Marino ci sono tutti gli aromi delle feste di Natale, c’è tutto il gusto per un pane dolce davvero delizioso. Dalla colazione alla cena il pan di zenzero è da provare. Non perdete questa e le altre ricette di Fulvio Marino per le feste di Natale. Abbiamo già preparato tante cose golose, proseguiamo cin questo pane delle feste che completiamo con la glassa.

Ricette Natale e Capodanno Fulvio Marino – pan di zenzero E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 500 g di farina 0, 15 g di lievito di birra, 100 g di miele, 150 ml di latte, 100 ml di acqua, 2 uova, 150 g di zucchero, 30 g di zenzero grattugiato, 5 g di cannella, 3 g di chiodi di garofano in polvere, 3 g di noce moscata, 3 g di anice stellato in polvere, 1 baccello di vaniglia, 10 g di sale, Uovo per spennellare

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina 0 e il lievito di birra fresco sbriciolato, mescoliamo e uniamo quasi tutta l’acqua fresca, tutto il latte e impastiamo. Solo dopo aggiungiamo il miele e impastiamo.

In una ciotola piccola versiamo lo zucchero, la noce moscata, l’anice stellato, la cannella, i chiodi di garofano in polvere, la vaniglia, mescoliamo e versiamo nell’impasto. All’impasto aggiungiamo anche le uova, impastiamo il tutto e aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua. Adesso uniamo anche lo zenzero e completiamo l’impasto. Copriamo con la pellicola e mettiamo 8 ore in frigo.

Versiamo l’impasto nello stampo da plumcake ben oliato e facciamo lievitare coperto fino al raddoppio del volume. Spennelliamo con l’uovo e mettiamo in forno a 220° per 30 minuti poi a 180° per circa 10 minuti.

Possiamo preparare la glassa con zucchero a velo, albume e pochissimo succo di limone. Versiamo la glassa sul pan di zenzero ma possiamo anche evitare.

